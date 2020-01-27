武漢肺炎》傳機場旅客不尊重防疫員 陳時中：必定嚴懲！

陳時中（中）嚴正警告，所有對第一線人員不配合，或是有何不禮貌行為，「我們必定嚴懲」！（擷取自衛生福利部疾病管制署YouTube頻道）

2020-01-27 16:01:13

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎延燒，相關單位無不繃緊神經致力防堵疫情蔓延。不過卻有機場檢疫人員反映有旅客故意做出噴口水等不尊重的行為，干擾檢疫作業。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中嚴正警告，所有對第一線人員不配合，或是有何不禮貌行為，「我們必定嚴懲」！

「防疫不是遊戲」！陳時中在今日中央流行疫情指揮中心記者會中表示，機場近日傳出有旅客對檢疫人員做出不禮貌、不尊重行為。陳表示，「我必須要嚴正的警告，所有對我們第一線的檢疫人員不配合，或是有任何的不禮貌行為，我們必定嚴懲！」

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陳時中呼籲所有國人以及到台灣的旅客「一定要配合我們的檢疫行為」，若有人做出不尊重舉動，妨礙到檢疫公務，將會對其做出最重的處罰。陳時中並在記者會中多次強調，看似嘻笑、開玩笑的舉動，都是妨礙檢疫的行為，使檢疫產生漏洞，「我們一定會處以最嚴厲的處罰」。

中央流行疫情指揮中心上午指出，依傳染病防治法第58條規定，入境旅客應誠實配合檢疫單位填報及繳交相關資料，並配合必要檢疫措施，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙等行為者，將依法處最高15萬元罰鍰，最後呼籲，唯有全體國民配合落實防疫作為，才可將疫情阻絕境外，保障人民生命財產安全。

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