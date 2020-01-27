為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》傳機場旅客不尊重防疫員 陳時中：必定嚴懲！

陳時中（中）嚴正警告，所有對第一線人員不配合，或是有何不禮貌行為，「我們必定嚴懲」！（擷取自衛生福利部疾病管制署YouTube頻道）

陳時中（中）嚴正警告，所有對第一線人員不配合，或是有何不禮貌行為，「我們必定嚴懲」！（擷取自衛生福利部疾病管制署YouTube頻道）

2020-01-27 16:01:13

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎延燒，相關單位無不繃緊神經致力防堵疫情蔓延。不過卻有機場檢疫人員反映有旅客故意做出噴口水等不尊重的行為，干擾檢疫作業。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中嚴正警告，所有對第一線人員不配合，或是有何不禮貌行為，「我們必定嚴懲」！

「防疫不是遊戲」！陳時中在今日中央流行疫情指揮中心記者會中表示，機場近日傳出有旅客對檢疫人員做出不禮貌、不尊重行為。陳表示，「我必須要嚴正的警告，所有對我們第一線的檢疫人員不配合，或是有任何的不禮貌行為，我們必定嚴懲！」

陳時中呼籲所有國人以及到台灣的旅客「一定要配合我們的檢疫行為」，若有人做出不尊重舉動，妨礙到檢疫公務，將會對其做出最重的處罰。陳時中並在記者會中多次強調，看似嘻笑、開玩笑的舉動，都是妨礙檢疫的行為，使檢疫產生漏洞，「我們一定會處以最嚴厲的處罰」。

中央流行疫情指揮中心上午指出，依傳染病防治法第58條規定，入境旅客應誠實配合檢疫單位填報及繳交相關資料，並配合必要檢疫措施，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙等行為者，將依法處最高15萬元罰鍰，最後呼籲，唯有全體國民配合落實防疫作為，才可將疫情阻絕境外，保障人民生命財產安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
觀光局：在台旅遊的中國湖北團今全數離境
2020-01-27 14:42

觀光局：在台旅遊的中國湖北團今全數離境
武漢肺炎》澳洲第5例確診 21歲女封城前飛至雪梨
2020-01-27 14:41

武漢肺炎》澳洲第5例確診 21歲女封城前飛至雪梨
2020投資市場觀察重點

2020投資市場觀察重點
武漢肺炎》美國確診增至5例 患者都曾前往武漢
2020-01-27 14:37

武漢肺炎》美國確診增至5例 患者都曾前往武漢
賴清德竹市拜廟發紅包 籲中國支持台灣加入世衛組織
2020-01-27 14:33

賴清德竹市拜廟發紅包 籲中國支持台灣加入世衛組織
生活今日熱門
2020-01-27 12:52

武漢肺炎80死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-26 19:49

武漢肺炎》我國今晚再新增1例確診 累積已4例 影片

2020-01-27 15:15

武漢肺炎》我第5例出現！中部50多歲女性今確診 影片

2020-01-26 20:18

春節車潮最大日！ 國道1、3、5號 初三同步高乘載管制

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播