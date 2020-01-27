觀光局：在台旅遊的中國湖北團今全數離境

在台旅遊的武漢團已於昨（26）日全數返中。圖為示意圖，與新聞事件無關。（法新社檔案照）

2020-01-27 14:42:55

〔記者林曉雲／台北報導〕交通部觀光局於1月24日宣布團體旅遊暫停赴中國，並即時就在台旅遊團，協調旅行社安排在台武漢團及湖北團離境，在台旅遊的武漢團已於昨（26）日全數返中，湖北團2團共37人於今（27）日全數離境，觀光局亦呼籲目前在我國旅遊之中國觀光團應於1月31日前安排返中。

業務組組長劉士銘表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情提升為第二級警告，交通部及交通部觀光局已配合中央流行疫情指揮中心成立應變小組會同辦理相關防疫工作，觀光局再次呼籲除請旅行業暫停接待中國觀光團外，也宣布至1月31日止，請旅行業暫停組團前往中國地區（不含港澳）旅遊，並公布參團旅客解約退費原則，以保障國人及旅客自身安全與權益。

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交通部觀光局表示，將持續配合疾管署，妥善處理在台之中國旅行團旅客防疫事宜，並囑請導遊隨時注意中客團旅客身體狀況並通報，以維護國人身體健康與安全。

另，觀光局提醒國人，在返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊。相關資訊可參閱疾管署網站（https://www.cdc.gov.tw/），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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