武漢肺炎》中國確診2744例80死 台灣出現第5例（不斷更新）

武漢肺炎病情蔓延，中國國家衛生健康委員會今統計，截至26日止，收到30個省累計報告，確診病例達2744例，現有重症461例，並有累計死亡80例，治癒出院則有51例，另有疑似病例5794例。（歐新社）

2020-01-27 14:57:05

首次上稿：14:24

更新時間：14:57

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎病情蔓延，中國國家衛生健康委員會今統計，截至26日止，收到30個省累計報告，確診病例達2744例，現有重症461例，並有累計死亡80例，治癒出院則有51例，另有疑似病例5794例；目前台灣確診案例則有5例。

請繼續往下閱讀...

【14:52】日本最快明專機撤僑 日企紛安排駐外人員上機

繼美國派遣專機到中國武漢撤僑之後，日本政府也宣布，將接回滯留當地的日本人，政府專機最快明（28日）由成田機場直飛武漢，接回滯留當地的日本人，包含本田公司、東京電子等日企都表態讓駐武漢員工搭乘專機回國。

【14:41】武漢肺炎》澳洲第5例確診 21歲女封城前飛至雪梨

澳洲在今日證實，境內出現第5起武漢肺炎確診病例。澳洲衛生官員表示，是一名21歲的女性在武漢封城前，搭上最後一班從中國武漢飛往雪梨的班機。

【14:03】武漢肺炎》美國確診增至5例 患者都曾前往武漢

美國疾病管制與預防中心（CDC）在當地時間26日宣布再增兩名患者確診，美國境內武漢肺炎確診病例增至5例。據美國疾病管制與預防中心聲明表示，5名患者都曾前往中國武漢。

【14:03】我第5例出現！中部50多歲女性今確診

中央流行疫情指揮中心今公布，1名50多歲女性去年10月下旬赴中國武漢工作，20日返台，25日出現發燒及肌肉痠痛症狀，經檢驗後今日確診，目前個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已循流程調查並追蹤相關接觸者。

【13:13】武漢肺炎》檢測：華南海鮮市場樣本驗出新型冠狀病毒

據調查，早期確診病例與武漢華南海鮮市場有關聯，中國疾病預防控制中心26日公布檢驗結果，證實華南海鮮市場檢測出33份樣本含有新型冠狀病毒核酸。

【13:03】受習近平所託 中國總理李克強赴武漢視察疫情

中國國務院總理李克強受總書記習近平所託，今日（27日）抵達武漢，視察前線的防疫工作。

【11:57】降低人群聚集 中國宣布春節假期延至2/2

中國國務院辦公廳昨日發布通知，表示為了加強武漢肺炎防控工作，減少人員聚集以阻斷疫情傳播，國務院已經批准將2020春節延後至2月2日，直到2月3日才開始正常上班。

【11:39】染病台商隱暪疫情 高捷：接觸過28人目前均正常

中央確診50多歲男台商感染嚴重特殊傳染性肺炎，由於該名台商確診前還在高雄搭捷運，四處趴趴走，甚至還上舞廳消費，高捷公司表示，該名台商可能接觸過的站務、清潔、保全人員約28人，目前都列管追蹤，暫時沒有人出現發燒等異常現象。

【10:37】中國累計確診2744例 已有80人死亡

除了中國疫情，在其他地區及國家的確診情況，中國健衛委指出，香港有8例，澳門有5例，台灣則有4例，泰國7例，日本3例，韓國3例，美國3例，越南2例，新加坡4例，馬來西亞3例，尼泊爾1例，法國3例，澳洲4例等。

【10:37】網傳封城！北京：僅暫停湖北航班及客運

北京宣布從26日起停止所有省際班車，以遏制疫情蔓延，網傳這是「北京封城」的前兆。不過北京市交通委副主任容軍昨天澄清，「北京沒有封城，也不會封城」。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法