武漢肺炎》我第5例出現！中部50多歲女性今確診

1名50多歲女性今日確診為武漢肺炎患者。圖中為23日在台北車站的返鄉民眾，示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2020-01-27 15:15:30

首次上稿 14:03

更新時間 15:15

〔記者吳柏軒／台北報導〕武漢肺炎我第5例出現！中央流行疫情指揮中心今公布，1名50多歲女性去年10月下旬赴中國武漢工作，20日返台，25日出現發燒及肌肉痠痛症狀，經檢驗後今日確診，目前個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已循流程調查並追蹤相關接觸者。

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與首例坐同班機 兩座位差約20排

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第5例個案與我國首例是坐同一班飛機返國，首例確診後，同機人員便在監控之中，第5例在25日發燒後，就去醫院，並進行隔離檢疫，今（27日）確診。

根據指揮中心調查，第5例在去年10月下旬就赴中國武漢工作，沒有到華南海鮮市場活動，也沒有接觸禽畜。其確診後，醫院立即通報並收負壓隔離病房。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，第5例在飛機上坐30幾排，與第1例的10幾排中間隔有距離，加上其在武漢工作許久，研判第5例在武漢感染的機率大，而第5例20日返台，25日才發病，發病前大多出入開放空間，自稱去運動等，目前看來第5例女性的先生接觸較多，尚在調查其他人員的接觸情形。

金巴黎舞小姐2次檢驗陰性 排除感染

陳時中表示，經統計，國內26日新增119例通報個案，截至目前共累積了402名，其中包含了5名確診，但有190名被排除，有207名隔離檢驗中（有88名初驗陰性），而確診的5名個案狀況穩定，除第4例跟第5例的接觸者待追蹤外，前面3例的接觸者共計384人，其中有症狀14人已通報（6人2次檢驗陰性已排除，8人檢驗中），另，高雄金巴黎舞廳的舞小姐已經2次檢驗陰性，可排除。

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