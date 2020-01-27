武漢肺炎》曝前線防疫狀況 警員致信蘇貞昌：非常擔心

警員表示有「很多人咳嗽非常嚴重，自我檢查的健康聲明書上卻寫沒有任何症狀」情形。圖為示意圖。（資料照）

2020-01-27 14:02:12

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒全球，引起國人關注防疫工作。台大電機系教授葉丙成昨日轉貼一名「第一線防疫警察」寫給行政院長蘇貞昌的一封信，信中指出前線防疫問題，表示有「很多人咳嗽非常嚴重，自我檢查的健康聲明書上卻寫沒有任何症狀」情形，該名警察並表示他非常擔心台灣會淪為疫區。貼文發布後，立刻引發討論。

葉丙成昨深夜在臉書轉貼該信，表示他經過初步查證，發文者的確是位警察，而這位警察觀察到的現象也真的令人擔心。該信內容提到，目前針對各航班從中國返台的乘客，都只是叫他們填寫自我檢查健康聲明書，很多乘客都寫自己沒有感冒、咳嗽、發燒的症狀，也寫自己沒有去過武漢旅遊的歷史，「但我發現他們大部分都是說謊、亂寫跟敷衍，很多人咳嗽得非常嚴重，自我檢查的健康聲明書上面卻寫沒有任何症狀。」

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警員更在信中提到，當第一線拚命在防疫時，還有來自中國的旅客故意朝他的臉咳嗽，詢問是否不舒服或有感冒現象，對方還嘻皮笑臉說沒事，令人相當火大。該警員希望，所有從中國回來的航班，都能強制進行檢疫掃描，而機上每個乘客都得通過檢疫機前的檢查，不然防疫漏洞實在太大。「這樣下去的話我怕台灣也會成為疫區」。

對此，葉丙成表示，「除了向替大家認真把關的第一線警員們致敬，也希望他在第一線看到的真實狀況，能被長官與社會更多人重視」。

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台大電機系教授葉丙成昨日轉貼一名「第一線防疫警察」寫給行政院長蘇貞昌的一封信，信中指出前線防疫問題（擷取自葉丙成臉書）

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