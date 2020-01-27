武漢肺炎》中客來台限制擴大 海外、港澳永久居留權也受限

我國加強中國相關人士來台限制，新增「具外國、港澳永久居留權」等，即日起暫緩受理來台，有入台許可證者也需推遲。（資料照）

2020-01-27 19:47:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕因應中國武漢肺炎的確診病例持續增加，我國中央流行疫情指揮中心今再度宣布，加強中國相關人士來台限制，新增「具外國、港澳永久居留權」等，即日起暫緩受理來台，有入台許可證者也需推遲。

有入台許可證者也需推遲

中央流行疫情指揮中心昨（26日）先制定中國人士來台限制，決議6項限制，包含：1、全面禁止湖北省來台；2、湖北省以外人士，觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢等交流暫緩受理，已發入台許可也需推遲、3、中生即日起至2月9日暫緩來台；4、除履約活動、跨國企業內部調動之外，商務活動交流暫緩受理；5、中國配偶回台限制居住，自主健康管理14天；6、全面暫緩小三通。

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受限對象含其配偶、二等親內血親

但今天指揮中心再度新增第7項限制，疫情指揮中心監測應變官莊人祥說，根據「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」中，原先可讓在海外及港澳地區的中國籍人士來台觀光（包含永久居留權、依親居留權、具工作證明等），從今（27日）起這些人也實施暫緩受理來台，已發入台許可證者，將推遲來台，受限對象更包含其配偶、二等親內的血親。

開放有但書 經審查獲准可來台

疫情指揮中心指揮官陳時中說，但上述限制有但書開放，如中國籍人士有防疫交流、人道就醫、團聚及隨行團聚的社會交流、駐點服務的專業交流、投資經營管理等，須經審查獲准才可來台，但須配合自主健康管理14天。

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