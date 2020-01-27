為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》染病台商隱暪疫情 高捷：接觸過28人目前均正常

高捷公司派員加強環境消毒。（記者黃佳琳攝）

高捷公司派員加強環境消毒。（記者黃佳琳攝）

2020-01-27 11:39:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕中央確診50多歲男台商感染嚴重特殊傳染性肺炎，由於該名台商確診前還在高雄搭捷運，四處趴趴走，甚至還上舞廳消費，高捷公司表示，該名台商可能接觸過的站務、清潔、保全人員約28人，目前都列管追蹤，暫時沒有人出現發燒等異常現象。

高捷公司表示，該名染病台商21日返台後，約在傍晚6點54分從小港國際機場站搭上捷運，7點30分從巨蛋站離，期間跟他有過接觸的站務、保全、清潔人員約28人，這28人都已造冊列管，並請他們進行14天的健康自主管理，截至今日為止，尚無人出現發燒等異狀。

至於高市衛生局列冊的舞廳內客人與服務人員70人、連同台商家人與其返台後曾就醫大型醫院皮膚科、耳鼻喉科，約80多人被列冊需進行健康追蹤，高市衛生局表示，已針對應匡列接觸者逐一進行調查處置。

衛生局說，目前仍針對該病患行蹤進一步比對核實，對於外界流傳未經證實的一切臆測或謠言，在防疫團隊交叉核實確認該員行蹤後，將提報中央疫情流行指揮中心依據傳播風險評估公佈；通報案例的詳細行程是否公開，應視疾病傳染途徑及疾病特性而定，以利進行疫情調查為必要，無助於疫情調查之訊息公布，則可能有致引起民眾恐慌，無助於防疫措施。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

高捷公司派員加強環境消毒。（記者黃佳琳攝）

高捷公司派員加強環境消毒。（記者黃佳琳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》大台南公車及轉運站 全面加強防疫
2020-01-27 11:28

武漢肺炎》大台南公車及轉運站 全面加強防疫
武漢肺炎》網傳封城！北京：僅暫停湖北航班及客運
2020-01-27 11:22

武漢肺炎》網傳封城！北京：僅暫停湖北航班及客運
2020投資市場觀察重點

2020投資市場觀察重點
武漢肺炎》不用搶！彰化田中口罩工廠備12萬片口罩 分3天開賣
2020-01-27 11:15

武漢肺炎》不用搶！彰化田中口罩工廠備12萬片口罩 分3天開賣
防武漢肺炎 成醫初五開診進出口實施新管制措施
2020-01-27 11:11

防武漢肺炎 成醫初五開診進出口實施新管制措施
生活今日熱門
2020-01-26 12:35

武漢肺炎》兒子從武漢「歷劫歸來」 高調宴客在台中趴趴走

2020-01-26 16:02

男子武漢返台趴趴走 再不配合將罰1萬~15萬元

2020-01-27 10:37

武漢肺炎80死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-26 19:49

武漢肺炎》我國今晚再新增1例確診 累積已4例 影片

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播