武漢肺炎》染病台商隱暪疫情 高捷：接觸過28人目前均正常

高捷公司派員加強環境消毒。（記者黃佳琳攝）

2020-01-27 11:39:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕中央確診50多歲男台商感染嚴重特殊傳染性肺炎，由於該名台商確診前還在高雄搭捷運，四處趴趴走，甚至還上舞廳消費，高捷公司表示，該名台商可能接觸過的站務、清潔、保全人員約28人，目前都列管追蹤，暫時沒有人出現發燒等異常現象。

高捷公司表示，該名染病台商21日返台後，約在傍晚6點54分從小港國際機場站搭上捷運，7點30分從巨蛋站離，期間跟他有過接觸的站務、保全、清潔人員約28人，這28人都已造冊列管，並請他們進行14天的健康自主管理，截至今日為止，尚無人出現發燒等異狀。

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至於高市衛生局列冊的舞廳內客人與服務人員70人、連同台商家人與其返台後曾就醫大型醫院皮膚科、耳鼻喉科，約80多人被列冊需進行健康追蹤，高市衛生局表示，已針對應匡列接觸者逐一進行調查處置。

衛生局說，目前仍針對該病患行蹤進一步比對核實，對於外界流傳未經證實的一切臆測或謠言，在防疫團隊交叉核實確認該員行蹤後，將提報中央疫情流行指揮中心依據傳播風險評估公佈；通報案例的詳細行程是否公開，應視疾病傳染途徑及疾病特性而定，以利進行疫情調查為必要，無助於疫情調查之訊息公布，則可能有致引起民眾恐慌，無助於防疫措施。

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高捷公司派員加強環境消毒。（記者黃佳琳攝）

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