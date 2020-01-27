武漢肺炎》中國累計確診2744例 已有80人死亡

台灣遊客在入境及出境處，都可見到家族旅遊旅客全面配戴口罩的畫面。（資料照）

2020-01-27 10:37:58

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國國家衛生健康委員會今統計，截至26日止，收到30個省累計報告，確診病例達2744例，現有重症461例，並有累計死亡80例，治癒出院則有51例，另有疑似病例5794例；世界衛生組織（WHO）秘書長也預計在今前往北京討論因應疫情。

中國健衛委今在網站公布新型冠狀病毒感染的肺炎疫情情況，截至26日為止，累計追蹤到密切接觸者有3萬2799人，而昨日解除了583人醫學觀察，尚有3萬453人還在觀察中，而收到30個省（區、市）累計確診報告為2744例，現有重症為461例，累計死亡病例80人，累計治癒出院有51人，尚有疑似病例為5794例。

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而光26日1天，報告新增的確診病例就達769例，新增重症137例，並新增死亡病例24例（湖北省），也新增疑似病例3806例，另新增治癒出院2例。

另，在其他地區及國家的確診情況，中國健衛委指出，香港有8例，澳門有5例，台灣則有4例，泰國7例，日本3例，韓國3例，美國3例，越南2例，新加坡4例，馬來西亞3例，尼泊爾1例，法國3例，澳洲4例等。

據中央社報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）預計今天前往北京，與中國官員、衛生專家商討如何遏阻武漢肺炎疫情蔓延。其在推特上寫道：「我在前往北京途中，準備與協助因應這波冠狀病毒疫情的當局和衛生專家會面。」、「我的世衛同仁和我想要了解最新發展，並強化我們與中國的合作關係，以進一步防範這波疫情。」

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