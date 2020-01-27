為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》中國累計確診2744例 已有80人死亡

台灣遊客在入境及出境處，都可見到家族旅遊旅客全面配戴口罩的畫面。（資料照）

台灣遊客在入境及出境處，都可見到家族旅遊旅客全面配戴口罩的畫面。（資料照）

2020-01-27 10:37:58

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國國家衛生健康委員會今統計，截至26日止，收到30個省累計報告，確診病例達2744例，現有重症461例，並有累計死亡80例，治癒出院則有51例，另有疑似病例5794例；世界衛生組織（WHO）秘書長也預計在今前往北京討論因應疫情。

中國健衛委今在網站公布新型冠狀病毒感染的肺炎疫情情況，截至26日為止，累計追蹤到密切接觸者有3萬2799人，而昨日解除了583人醫學觀察，尚有3萬453人還在觀察中，而收到30個省（區、市）累計確診報告為2744例，現有重症為461例，累計死亡病例80人，累計治癒出院有51人，尚有疑似病例為5794例。

而光26日1天，報告新增的確診病例就達769例，新增重症137例，並新增死亡病例24例（湖北省），也新增疑似病例3806例，另新增治癒出院2例。

另，在其他地區及國家的確診情況，中國健衛委指出，香港有8例，澳門有5例，台灣則有4例，泰國7例，日本3例，韓國3例，美國3例，越南2例，新加坡4例，馬來西亞3例，尼泊爾1例，法國3例，澳洲4例等。

據中央社報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）預計今天前往北京，與中國官員、衛生專家商討如何遏阻武漢肺炎疫情蔓延。其在推特上寫道：「我在前往北京途中，準備與協助因應這波冠狀病毒疫情的當局和衛生專家會面。」、「我的世衛同仁和我想要了解最新發展，並強化我們與中國的合作關係，以進一步防範這波疫情。」

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》中國速建2專門醫院 苦苓一句話嗆爆
2020-01-27 10:23

武漢肺炎》中國速建2專門醫院 苦苓一句話嗆爆
武漢病毒肆虐 一張春晚現場照讓中國人怕了
2020-01-27 10:09

武漢病毒肆虐 一張春晚現場照讓中國人怕了
春天住力麗賞櫻泡湯 還能自己種櫻花

春天住力麗賞櫻泡湯 還能自己種櫻花
武漢肺炎》張庭林瑞陽豪捐8600萬！中國網友：感恩
2020-01-27 10:01

武漢肺炎》張庭林瑞陽豪捐8600萬！中國網友：感恩
武漢肺炎》上百法國公民受困武漢 政府宣布包機撤僑
2020-01-27 07:56

武漢肺炎》上百法國公民受困武漢 政府宣布包機撤僑
星巴克是鄰居 食衣住行育樂一次滿足

星巴克是鄰居 食衣住行育樂一次滿足
武漢肺炎》我專家：多數為輕症 死亡率約3％
2020-01-27 05:30

武漢肺炎》我專家：多數為輕症 死亡率約3％
生活今日熱門
2020-01-26 12:35

武漢肺炎》兒子從武漢「歷劫歸來」 高調宴客在台中趴趴走

2020-01-26 16:02

男子武漢返台趴趴走 再不配合將罰1萬~15萬元

2020-01-27 10:37

武漢肺炎80死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-26 19:49

武漢肺炎》我國今晚再新增1例確診 累積已4例 影片

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播