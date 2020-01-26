武漢肺炎》疫情嚴峻 南投透過村里長啟動健康關懷服務

中國武漢肺炎疫情嚴峻，南投燈會工作人員為進入室內展場民眾量體溫。（資料照）

2020-01-26 12:44:38

〔記者張協昇／南投報導〕因應中國武漢新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，南投縣政府為避免疫情擴散，即日起啟動「中港澳入境民眾健康關懷服務」，現階段先行以14天內曾到過武漢且於返台入境時未出現症狀民眾為對象，由各鄉鎮市公所村里長或村里幹事協助配合執行，每日以電話關懷並填寫紀錄表，追蹤至入境後14天，呼籲民眾配合。

鑑於中國武漢肺炎已造成數十人死亡，並在許多國家發現確診病例，我國也確診3例，疫情嚴峻，南投縣集集火車站、日月潭大型飯店及南投燈會已紛紛啟動為民眾量測體溫等防疫措施，縣政府日前也完成救護車司機防護衣穿脫及消毒等教育訓練，即日起並啟動「中港澳入境民眾健康關懷服務」，現階段先行以14天內曾到過武漢且於返台入境時未出現症狀民眾為對象，一旦發現異狀，立刻回報1922，協助就醫。

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南投縣政府衛生局呼籲，民眾自中國或鄰近國家返國入境時如出現有發燒、咳嗽等身體不適，無論是否服退燒藥、止咳藥，都應主動向機場及港口檢疫人員報到；縣民返國14日內出現有上述症狀時，也請立即與衛生局聯絡，並依衛生局安排及配戴口罩就醫。

上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

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中國武漢肺炎疫情嚴峻，南投透過村里長啟動健康關懷服務，也在LINE群組宣導武漢肺炎應注意事項。 （南投縣政府提供）

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