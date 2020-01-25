武漢肺炎》中客發燒個案到過彰化？ 衛生局長：沒有

彰化縣防疫動起來，醫院啟動強化陪病者及訪客發燒監測機制。（圖彰化縣衛生局提供）

2020-01-25 16:58:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕中國武漢肺炎疫情持續升溫中，台灣目前確診3例，一度傳聞當中有一名自中國武漢來台旅遊團的發燒個案，在高雄旅遊後又到過嘉義和彰化，傳聞甚囂塵上。對此，彰化縣衛生局長葉彥伯今天下午證實，該病患沒有來彰化，縣內目前也沒有確診個案，不過，為求謹慎，彰化縣啟動中港澳返台民眾14天健康關懷服務，全縣各醫院並且啟動強化陪病者及訪客發燒監測機制，防疫動起來！

葉彥伯表示，武漢肺炎疫情中央會統一發佈，彰化縣如果有確定病例，彰化縣衛生局會同步說明，針對傳聞中武漢旅遊團鎮個案，衛生局已經詢問中央，中央說沒來彰化，而彰化縣目前也沒有確診個案。

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儘管如此，防疫仍不可掉以輕心，葉彥伯表示，配合中央防疫策略，彰化縣即日起啟動「中港澳入境民眾健康關懷服務」，目前以14天內曾到過武漢且於返台入境時未出現症狀的民眾為對象，由各鄉鎮市公所村里幹事協助配合執行，每日以電話關懷並填寫紀錄表，追蹤至入境後14天，而追蹤過程，一旦發現異常狀況，將立刻回報1922防疫專線，啟動協助就醫機制。

中央流行疫情指揮中心已把中國武漢肺炎疫情等級提高為第2級，為防範疫情於醫院內傳播，全縣各級醫院即日起，強化落實門、急診病人分流機制，並且限制陪客、訪客等感染管制措施，衛生局呼籲民眾配合若有發燒及呼吸道症狀的訪客和陪病者，禁止進入病房，每一病人的陪病者及訪客最多2位為限。

因應防疫策略，彰化基督教醫院今天大年初一，啟動民眾須有陪病證才能進出醫院，同時管制醫院出入口進出，加派人力只開放彰基總院急診、大廳及兒童急診、大廳出入口，共4個出入口，急診出入口限制急診病患使用，同時，所有出入醫院者皆須配戴口罩方可進出。

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彰化縣防疫動起來，醫院啟動強化陪病者及訪客發燒監測機制，進出醫院要有陪病證，更要戴口罩。（圖彰化縣衛生局提供）

彰化縣防疫動起來，圖為醫院醫護人員演練感染防疫，穿上密不通風防護衣進行演練。（圖彰化縣衛生局提供）

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