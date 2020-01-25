武漢肺炎是SARI？ 疫情指揮中心：不實資訊別再轉傳

網路流傳「武漢肺炎已經定名為SARI了」，中央流行疫情指揮中心澄清，這是不實資訊，提醒切勿再轉傳。（擷自臉書流傳訊息）

2020-01-25 16:56:36

〔記者林惠琴／台北報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒引發討論，網路上也流傳各種訊息，包含聲稱已定名為SARI、人人戴口罩就是疫情大爆發，我國嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心今日表示，SARI不是單指新型冠狀病毒，且時值流感季節，戴口罩是保護自己與他人，並非就是疫情大爆發，呼籲別再散播、轉傳不實資訊。

近日有網友於社群網站及軟體上散布內容提及「正式定名為SARI了-確定是SARS的進化病毒……」、「"武漢肺炎保密報告"」等訊息，以及臉書名稱為「CHExx KAIxx」轉載多件中國疫情、影片的訊息，掀起各種對於新型冠狀病毒疫情的討論。

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指揮中心解釋，此次出現的病毒屬於新興傳染病，而「SARI」（severe acute respiratory infection）為全世界已使用許久的名詞，定義上是指需要住院的肺炎，可能由多種病原引起，並非特定指新型冠狀病毒。其餘提到潛伏期、傳染力、傳播途徑或中國疫情等，皆屬未證實訊息，請民眾勿隨意散播、轉傳。

另外，指揮中心也提到，某電視台時事評論節目主持人稱「…必須要人人帶口罩的時候，就是疫情大爆發的時候了…」等語，但流感季節，進出公眾場所或醫院戴口罩是保護自己及他人基本作為，節目主持人所述邏輯並不符合正確防疫資訊。

指揮中心再次呼籲，本中心成立期間，流行疫情或防治措施等相關資訊都將由該中心統一對外公布，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。

根據「傳染病防治法」第63條規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最高可科300萬元以下罰金；另依「社會秩序維護法」第63條第5款規定，散佈謠言足以影響公共安寧者，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

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