去年遊合歡山下山途中釀5件死亡事故 警：注意溫差與疲勞駕駛

仁愛分局門口設有遊合歡山後勿疲勞駕駛的宣導牌。（記者佟振國攝）

2020-01-23 09:53:03

〔記者佟振國／南投報導〕合歡山一年四季風光明媚，冬季還能賞雪，去年合歡山又正式成為國際暗空公園，帶動觀星熱潮，吸引不少遊客夜衝合歡山，但南投警方統計去年即有5人在下山途中不幸發生事故喪命，分析溫差與疲勞是主因，尤其春節期間又是合歡山旅遊尖峰，警方建議遊客下山途中應適度休息，千萬不要疲勞駕駛，以策安全。

南投縣警局交通隊表示，分析去年仁愛、埔里、國姓地區的死亡車禍事故，其中5件的汽機車事故，駕駛都是出遊合歡山之後，下山途中不慎自撞釀禍。

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去年11月23日發生在台14線中潭公路國姓鄉北山路段的死亡車禍，騎機的男大生與友人前一晚夜衝合歡山武嶺，回程途中疑精神不濟，機車偏離車道，撞進路旁水溝，機車起火燃燒，他被壓在車下，全身多燒燙傷，送醫不治。

警方指出，合歡山海拔逾3000公尺，不論日、夜氣溫都偏低，與平地都有10幾度的溫差，加上氣壓變化，從高山下至平地，若身體機能調適不及，加上長途開車或騎車，精神無法集中，就容易發生事故。

由於氣象預報春節連假有波冷氣團來襲，合歡山可能降雪，警方則是提醒前往合歡山的遊客，在下山途中做適度的休息，減緩海拔氣壓變化的不適或是疲勞感，以策安全。

警方也製作20面勿疲勞駕駛的宣導牌，設置在遊客常停留的仁愛分局、台14甲線10.5K清境農場、台14甲線32K武嶺停車場及台14甲線33K合歡山莊停車場，提醒遊客安全最重要。

春節期間是合歡山旅遊高峰，警方則是提醒遊客須注意海拔氣壓變化，更不要疲勞駕駛，以策安全。（記者佟振國翻攝）

遊客常用的合歡山武嶺停車場旁廁所也有勿疲勞駕駛宣導牌。（記者佟振國攝）

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