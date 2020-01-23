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高雄港牌樓素色大燈籠被疑「怪怪的」 春節前拆了

高雄港牌樓掛素色大燈籠裝置藝術，被疑春節不夠喜氣拆下，有民眾支持，也有人婉惜。（高雄港務分公司提供）

高雄港牌樓掛素色大燈籠裝置藝術，被疑春節不夠喜氣拆下，有民眾支持，也有人婉惜。（高雄港務分公司提供）

2020-01-23 08:53:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄港牌樓懸掛的裝置藝術大球籠，夜晚縷空透光似燈籠，但因素色無繪飾，白天掛在古色古香的牌樓，加上愛河燈會觀音蓮花燈被質疑「法會」，引發民眾議論，高雄港務分公司認為該燈飾是為去年耶誕節而設，夜晚光影效果吸睛，也完成任務，但白天視覺稍感單調，趕於春節假期前拆下回復原狀。

因有民眾認為高雄港牌樓這顆素色大燈籠，搭襯該座古色古香牌樓，白天外觀有點恐怖，駁二遊客忍不住盯著看，經過的騎士、駕駛也看得出神，覺得「怪怪的」，又想到愛河燈會出現觀音蓮花燈，裝置藝術被形容像「法會」，質疑市府想把市容佈置成什麼樣子？

不過，也有民眾看過夜晚大球籠化身燈籠，縷空透光視覺效果吸睛，不覺得恐怖或怪異，反認為反應過度，藝術本就會有不同感受或觀點。

高雄港務分公司表示，牌樓上的大球籠藝術裝置，並非出自高雄市政府，是去年耶誕節的裝置藝術，球籠偏米黃色，並非全白色，大球籠與水花園LED燈飾是去年耶誕節啟用，晚上牌樓燈光透過縷空有其光影景觀，因每個人對裝置藝術的看法不同，再花錢改善恐未必盡如人意，原規劃球型裝置於2月底拆除，決定春節前拆下，提早回復原狀。

未拆前的白天景觀。（記者黃良傑攝）

未拆前的白天景觀。（記者黃良傑攝）

未拆前的白天景觀。（記者黃良傑攝）

未拆前的白天景觀。（記者黃良傑攝）

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