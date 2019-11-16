幸福小吃宴開吃！上千饕客擠爆鹿港

眾所期盼的彰化縣鹿港鎮幸福小吃宴，今晚在別開生面的「廚師亂打秀」快閃進場之後熱鬧開吃。（記者湯世名攝）

2019-11-16 23:06:55

〔記者湯世名／彰化報導〕眾所期盼的彰化縣鹿港鎮幸福小吃宴，今晚在別開生面的「廚師亂打秀」快閃進場之後熱鬧開吃，鹿港鎮長許志宏向現場150桌逾千位饕客致以熱誠的歡迎，感謝大家蒞臨鹿港參加幸福小吃宴活動，亂打秀的廚師們端出一道神秘的盤菜，蓋子掀開出現「幸福」兩個字，象徵鹿港幸福小吃宴正式開始上菜!

叫好又叫座的鹿港幸福小吃宴，今年共推出3場，每場150桌，分別在今晚、明天與23日在鹿港鎮文小五預定地展開，共計450桌，在11月6日開始報名時又造成秒殺的轟動，網路報名10秒就完售，現場報名更是在前一晚11點就有熱情民眾守在鎮公所門前，顯示各界對於鹿港幸福小吃宴都給予極高的評價。

請繼續往下閱讀...

今晚的幸福小吃宴菜色更豐富精緻，前菜有茶飲、醃製蚵螺、鹽滷母蝦猴、烤大卷、烏魚子；主菜推出芋丸、麵線糊、蚵嗲、頂級蝦丸+魚丸湯、比臉大蚵仔煎、鴨肉米糕、野生蝦猴酥、特製小肉包、魷魚肉羹、古早味炒什錦等，甜點則有五行湯圓、厚片牛舌餅、筍香鹹蛋糕、麻糬、傳統石花糕等，讓大家帶回去的伴手禮還有鹿港在地新吉發米粉公司提供的鹿港限量版米粉，以及許志宏鎮長為了環保及兼具紀念性，今年特製陶瓷碗盤組，讓大家品嘗小吃宴之後可以帶走碗盤作紀念。

在大家品嘗小吃宴的同時，現場還穿插中式流行樂團、廚師亂打秀的演出，以及有獎徵答送好禮，驚喜活動是每一桌發送一包樂透糖果，再由許志宏鎮長揭開6組幸運數字，對上號碼的幸運兒就有精美的宣導品一份，以及送刮刮卡等，聽音樂呷美食兼玩遊戲，台上台下互動熱絡，大家都笑開懷。

許志宏表示，鹿港在清朝的商業昌盛，造就了對飲食的講究，傳承至今還有許多糕點小吃都維持了古早味，除了料好實在，還物美價廉，舉辦鹿港幸福小吃宴即是把所有在地的人氣小吃一網打盡，滿足舌尖的味蕾，同時也歡迎大家藉由小吃宴來遊鹿港，體驗鹿港濃郁的人情味。

眾所期盼的彰化縣鹿港鎮幸福小吃宴，今晚在別開生面的「廚師亂打秀」快閃進場之後熱鬧展開。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法