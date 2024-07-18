學者：公糧漲 物價一定跟漲

農業部長陳駿季昨天強調，公糧漲價連生產端的資材都會大漲。（資料照）

2024/07/18 05:30

一碗飯10元變15元 消費市場價格僵固性 調漲後很難再回彈

〔記者楊媛婷、楊金城／台北報導〕國眾兩黨立委在立院通過公糧價每公斤提高五元，從二十六元調漲到三十一元決議。農業部長陳駿季昨天強調，公糧漲價連生產端的資材都會大漲，農業部和產地農民與農會溝通後，將推「一集二轉三加三」措施，也就是在原有二期作不種稻獎勵下，鼓勵公糧農民加入集團產區，提供獎勵金，預計三年內乾穀每公斤價格提高三元，實質增加農民收益。

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立院決議漲5元 農業部另有對策

立委指因稻農生產成本提高，因此提高公糧價，被問及是否會執行立院公糧收購價決議，陳駿季表示，媒體應很清楚立院主決議效力。陳駿季指出，調漲公糧價絕非最佳解方，只會讓栽種成本大幅增加，稀釋稻農收益，蔬果花卉等產業都以提高生產效率的方式來降低成本壓力，農業部必須考量農業所有利害關係人，不是只有繳公糧的稻農。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，若真漲公糧價，物價一定上漲，因國內稻米七成由民間糧商收購，公糧價調漲，糧商為搶米，也會同步調高收購價，增加的成本會反映到零售米價，隨零售米價提高，到小吃店、自助餐等買便當，一碗飯的零售價恐從十元變成十五元，末端消費市場價格有僵固性，調漲後很難再回彈。

契作良質米稻農 反受衝擊

農糧署評估公糧提高將造成農民搶種稻米，導致產銷失衡、供過於求、重量不重質，最終市場糧價難以提高，契作良質米的稻農反受衝擊。

農糧署副署長姚志旺指出，欲增加稻農收益，又要供需平衡，根本要從稻米產業結構調整，大力獎勵農民不種稻轉作雜糧，要種稻則栽種好米，提升稻米品質，並可節省珍貴的農業水資源。

為引導稻農種好米到市面銷售，二○一八年全面實施稻作直接給付，提供農民拿補助、不繳公糧的另一選擇，後農業部再推行大區輪作及基期年農地稻作「四選三」，鼓勵一期不種稻轉作其他作物，更在前年推動水稻收入保險，取消稻作直接給付，取代天然災害救助。

農糧署南區分署長陳立儀表示，國人因飲食西化，每人每年的食米量只剩四十三公斤，比四十年前減少一半以上。分署舉辦米食推廣活動，推動愛吃飯風潮，期望消費者食用在地好米，支持稻米產業和稻農。

公糧保價收購可保障農民權益，立院決議26元調漲到31元，學者認為將造成全國物價跟漲，一碗白飯恐從10元變15元。 （記者楊金城攝）

農糧署推動愛吃飯風潮，圖為台南後壁區農會創意生產日式照燒米餅、夾心餅、米奶茶等米商品。（記者楊金城攝）

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