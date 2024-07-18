提高公糧收購價 受益者是外國農民

中華民國稻米協進會理事長黃麗琴鼓勵多吃米食。（記者王涵平攝）

2024/07/18 05:30

記者王涵平／專訪

穀價低迷，藍白立委主張提高公糧收購價格，中華民國稻米協進會理事長黃麗琴直指，外界忽略稻穀價格低迷的真正原因為每年超產廿萬公噸以上，稻米多到吃不完，若提高公糧收購價格，真正照顧到的卻是外國農民。

每年超產20萬公噸 多到吃不完

黃麗琴表示，農民面對工資、物價高漲，希望穀價提高，民代背負選票壓力，紛紛爭取提高公糧價格，盼藉此帶動市場稻穀價格，但都沒有了解真正原因。

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她說，生產技術提升，產量提高，但食米量卻不振，每年幾乎超產廿萬公噸以上的糙米，稻米多到吃不完，甚至還要低價或免費送人消化庫存，如此怎能期待稻米能夠賣得好價格。

米價愈高 進口米市場愈活潑

此外，公糧收購制度沒有獎勵品質措施，造成農民長期以來追求產量，產量愈多，價格當然愈低。

黃麗琴感嘆，常聽到有人說，國內稻米生產太多，為何不外銷，這些人不了解國內稻米常態價格幾乎是進口稻米兩倍，農業部甚至祭出每公斤二元外銷獎勵措施，也難行銷出去，如價格再提高，問題只會更嚴重。

她指出，二○○二年台灣加入WTO之後，台灣每年以國家配額及民間配額方式進口十四萬四千多噸稻米，佔台灣食米量的一成，雖然不多，卻足以左右台灣米價，而台灣米價愈高，進口米的市場愈活潑，因此提高公糧收購價格，照顧到的是外國農民，並非本國農民。

黃麗琴強調，台灣為了加入國際貿易組織（如WTO、CPTPP），產值低的農業早已不具競爭力，稻米生產能供需平衡，照顧到生活在這塊寶島的民眾即可，目前甚至還可解編生產稻米的三萬公頃農地，如此一來，不需要提高公糧收購價格，穀價也可以有一個合理的價格。

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