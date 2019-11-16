16歲女生寫心事 中山女高數理資優生奪文學首獎

16歲的黃鈺棋，就讀中山女高數理資優班，獲得今年新北市文學獎青春組散文、新詩雙料首獎。（記者何玉華攝）

2019-11-16 16:53:49

〔記者何玉華／新北報導〕新北市文學獎今年有兩名得主是雙料獲獎，分別是青春組散文、新詩雙料首獎的黃鈺棋，以及新住民散文（非中文）組優等、圖文創作組佳作的武豔秋。

就讀中山女高數理資優班的16歲女孩黃鈺棋，文采優異，散文作品「摯友」，以文字毫不矯飾的書寫心事，評審認為名為「摯友」實則是一種自我的找尋；黃鈺棋說，媽媽是她的啟蒙老師，小時候就愛寫東西，小學畢業前第一次投稿，就被國語日報收錄在年度嚴選小學生作文一百的書籍中，從此開啟寫作之路。

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黃鈺棋熱愛文學，喜歡閱讀，因就讀數理資優班，常被笑稱是文組派來臥底的；她說，自己小時候體弱，常看中醫，未來希望能讀醫科，為了讓自己更強大、有挑戰性，才會考數理資優班。

來自越南的武豔秋是兩個孩子的媽媽，老大2歲、老二才3個月大；大學念的是通訊學系，4年前來台灣就讀台灣師範大學華語文教學系，後因懷孕生子休學，她說，在老公韓俊彥的鼓勵下，第一次投稿就獲獎，相當高興，散文作品「爺爺的背影」從眼前的台灣芒果，回想起在故鄉採收芒果的爺爺，細膩的描寫深獲評審青睞。＃

來台灣四年的武豔秋，是兩個孩子的媽，獲得今年新北市文學獎新住民散文（非中文）組優等、圖文創作組佳作。 （記者何玉華攝）

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