平安「龜」來 移民署舉辦新住民及其子女海外生態探索旅程

黃家融（左）和小表弟一起彩繪馬來西亞手工藝峇迪（記者劉慶侯翻攝）

2019-11-16 11:48:49

〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署辦理「新住民及其子女海外培力計畫」迄今已邁入第5年，協助就讀國小5年級以上的新住民子女依其所擬定的計畫，返回新住民家長母國體驗家鄉生活，迄今參加人數近千人。

今年獲選的高雄市立左營國民中學一年級的黃家融，媽媽黃淨植女士是來自馬來西亞的新住民。黃家融從小便對動物有深厚的興趣，也常關注生態保育的訊息。在一次演講中聽到同學分享馬來貘和綠蠵龜，吸引他想進一步瞭解烏龜的相關知識。

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他為在馬來西亞能對烏龜的生態體系有完整認識，出發前做充分準備。他與媽媽先到台灣有名的海龜覓食地小琉球觀察綠蠵龜，並閱覽海龜保育的書面及影像資料、蒐集海龜剪報及參加環境保育活動。

此外，黃家融也與馬來西亞烏龜保育協會（Turtle Conservation Society of Malaysia）創辦人曾碧玉博士聯繫，希望回馬期間能至協會參訪，以瞭解馬來西亞在河龜的生態保育方式。

他說，他也與外公外婆分享與烏龜有關的台灣文化，如元宵節時象徵乞求平安的「乞龜文化」、製作傳統小點「紅片龜」和「紅龜糕」。最後更發揮創意，利用在馬期間學會的單字手繪「馬華動物字典」及「馬來西亞原生種動物繪本」，回國後與同學分享，傳遞減塑愛地球的觀念。

移民署表示，黃家融此次生態探索之旅，不僅達成文化交流，也豐富自身知識，黃家融在回國後的成果報告更獲得評審青睞，獲頒發5000元禮券。

移民署指出，海外培力計畫提供新住民及其子女回鄉探索的機會，迄今已有979人參與，成功搭起新住民母國與台灣的文化橋樑。明年計畫將持續辦理，寒假梯次將於108年11月25日（星期一）報名截止，暑假梯次預計自109年2月中旬開始報名，歡迎踴躍參加。

黃家融所創作的「馬來西亞原生種動物繪本」（記者劉慶侯翻攝）

黃家融（右）和哥哥在河龜野放前為小河龜測量身長。（記者劉慶侯翻攝）

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