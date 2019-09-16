野生獼猴摧殘農損5成 中市：依法可獵捕或宰殺

2019-09-16 17:16

〔記者陳建志／台中報導〕太平黃竹山區因猴群出沒，農民種植的龍眼、香蕉等農作物，還沒收成就被採摘、損壞近5成，農民損失慘重欲哭無淚，因苦無對策，市議員李麗華今天邀集市府農業局長蔡精強和農民座談商討對策，市府除鼓勵果農架設電圍網，強調當野生動物危害農林作物時，依法得予以獵捕或宰殺，農民也高喊「抓猴特攻隊，出動！」

市議員李麗華表示，太平黃竹山區農民種植龍眼、荔枝、香蕉、木瓜等農作物為生，但近來接獲多位農民反應，黃竹山區有十多群野生台灣獼猴出沒，每天到果園覓食、破壞，嚴重影響收成，今天特別邀請市府農業局長蔡精強、黃竹里長林元成等人和農民座談商討對策。

一位廖姓果農表示，家裡在黃竹山區種植龍眼、荔枝、香蕉面積約3甲，每天都有猴群造訪，除採來吃還破壞，之前曾用香放鞭炮驅趕，但幾次後就沒效果，平均損失超過5成，幾乎只能回收噴農藥的費用，實在很困擾。

台中市野生動物保育學會研究組長林文隆表示，約3、4年前曾進行調查研究，發現霧峰、太平和南投交界的山區，有20多群的猴群出沒，造成農損超過3成，強調中央、市府有補助農民架設電圍網驅猴，不過面積需超過2分地，且不能是國有林班地，但太平今年並沒有農民申請。

一位張姓農民表示，山上果園、竹子滿布，質疑就算架設電圍網，聰明的台灣獼猴還是有辦法翻越電圍網，認為此方式效果有限。

市府農業局長蔡精強表示，將在太平設置示範區，協助農民架設電圍網驅猴，請農民向農會和公所申請，並說台灣獼猴已非保育類動物，依野生動物保育法21條規定，野生動物有危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖者，得予以獵捕或宰殺，請農民可視狀況進行防治。

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