沙鹿廚餘桶動物遺骸 專家鑑定確認是獼猴

2019-06-12 23:57

〔記者張軒哲／台中報導〕好殘忍！前日下午有餵食流浪狗的愛心媽媽在沙鹿區的廚餘桶，發現疑似2隻台灣獼猴烹煮過後遺骸，趕緊通報動保團體。由於顱骨、肢體跟腳掌與猴子骨骸相似，網友群起撻伐，經報案後，台中市府人員今日委請屏科大專家線上鑑定，確實是兩個台灣獼猴頭顱跟一副手腳，骨骸被烹煮過，將透過警方持續追查丟棄猴屍的民眾說明。

前日下午愛心媽媽收集沙鹿多處廚餘桶剩菜剩飯打算餵養流浪狗，意外發現這堆骨骸，一開始以為是流浪狗，最後驚見疑似是2隻猴子骨骸，趕緊通報保育團體。但並無法確定到底是在哪一處廚餘桶發現。動保人士傅東森前天傍晚帶著骨骸前往報案，花了3個多小時製作筆錄。今日專家確認是獼猴骨骸，傅東森再度前往警局協助調查。

有民眾研判可能是以藥材跟猴骨「焢猴膠」，提煉中藥材之後，將骨骸丟棄廚餘桶。農業局林務自然保育科指出，從頭顱跟牙齒可明顯判定是獼猴，台灣獼猴已經是一般類野生動物，若殘忍殺害台灣獼猴，將依野生動物保育法第17條處6至30萬元罰鍰。

傅東森指出，警方從未受理過獼猴骨骸案件，大家都學了一課，野生動物保護政府編制員額人力明顯不足，政府跨局處聯繫作業窒礙難行，即使有法可管有主管機關通報SOP實際運作困難，談了那麼多年有公權力的動保警察在哪？若是石虎或黑面琵鷺政府有辦法保護嗎？

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