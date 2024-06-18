中市府物調券首波6/20發放 大里、太平發放地點看這裡

台中物調券第一波將在6月20日正式起跑，太平區長許貴芳（左2）前往長億夜市宣傳，歡迎民眾來領好康、小確幸。（太平公所提供）

2024/06/18 13:37

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府首創發放「物調券」，因相當於打5折的小確幸，深受民眾歡迎，今年第一波物調券將在6月20日正式起跑，一連發放3天，每人每次至多兌換兩份，太平區長許貴芳特別前往長億夜市跟民眾宣傳，全市第一波將發放35萬份，太平將在太平公有零售市場、樹孝商圈、長億夜市、雪莉貝爾彩繪冰品專賣店等處發放；大里區則在纖維博物館前廣場、丸文食品觀光工廠及三點一刻故事館發放。

台中市第一波物調券將在6月20日至22日發放，共發放35萬份，在全市30處公有市場、5處民有市場、2處委外市場、19處攤販集中區、23處商圈，以及台中市產業故事館發展協會28個所屬會員店家發放。民眾只要依各場域發放時間，皆有機會用100元現金兌換到200元物調券，期望透過物調券補貼購物金的方式，把大家的鈔票變大，讓民眾切實感受到生活中的小確幸。

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太平區長許貴芳為了向民眾宣傳此好康，特別偕同公所黃國民課長、長億夜市財委李福權及永成里長陳秋蟬至長億夜市宣傳物調券，提醒民眾可購買品項包括食、衣、娛樂等方面，須在規定使用時間內消費完畢，倘逾期或遺失，恕不退費或補發。

許貴芳表示，太平區發放物調券的時間和地點則是，6月20日至22日每天上午8點30分在太平公有零售市場正門顧客休息區；下午4點在樹孝商圈（樹孝路297號）；下午6點在長億夜市（長億路、長億一街口）。另外6月22日上午10點在雪莉貝爾彩繪冰品專賣店（新福東街109號）等4處地點發放。

大里區公所則表示，6月20日至22日每天下午2點將在纖維博物館前廣場（勝利二路1號）發放，6月22日上午10點則在丸文食品觀光工廠（工業11路156號）及三點一刻故事館（東興路506號）發放，並能使用至6月26日，以此來活絡並振興大里經濟，希望大里的市民能多多支持在地商圈活絡在地商圈及地方產業故事館。

台中物調券第一波將在6月20日正式起跑，太平區長許貴芳（右3）、永成里長陳秋蟬（左1）、長億夜市財委李福權（右2）前往長億夜市宣傳。（太平公所提供）

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