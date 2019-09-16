《蠟筆小新》配音員蔣篤慧病逝 7月一篇公告洩端倪

2019-09-16 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕曾為《蠟筆小新》、《名偵探柯南》、《火影忍者》等卡通配音的台灣資深配音員蔣篤慧，今（16）上午因子宮頸癌併發多重器官衰竭辭世，享年49歲，消息震驚許多網友。但其實早在2個月前，蔣篤慧負責配音的遊戲《閃耀暖暖》粉專的一篇「配音員調整公告」，似乎就已透露端倪。

臉書粉絲團「VOICES音伉網」今中午率先發文指蔣篤慧逝世的消息，文中說：「台灣最優秀的配音員之一，蔣篤慧女士今早離開了我們，我們會永遠懷念您」；台北市配音工會成員受訪證實，蔣篤慧在今天上午7點13分，因子宮頸癌第4期，併發多重器官衰竭而離開人世，消息一出讓許多網友相當錯愕。

但早在2個月前，蔣篤慧參與配音的養成遊戲《閃耀暖暖》臉書粉專就曾透露端倪，當時粉專發出配音員調整公告：「《閃耀暖暖》配音員之一的蔣篤慧老師，由於即將進行長途旅行，所以無法再支援接下來的配音工作」，並預告遊戲的新章節、新內容的角色配音員將會有所調整，原先蔣篤慧已配好的內容會繼續保留。

當時公告一出，許多不知情的網友都期待能再聽到蔣篤慧的聲音，怎料等到的卻是令人遺憾的消息，在得知蔣篤慧病逝的消息後，不少網友在這篇公告感慨留言，「辛苦了，沒有病痛了，一路好走」、「怪不得...蔣老師一路好走了RIP、「長途旅行...」、「蔣老師，一路好走」。

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