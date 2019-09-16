再也聽不到了…蠟筆小新配音員蔣篤慧病逝 各界震驚

2019-09-16 15:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕資深配音員蔣篤慧今上午因子宮頸癌併發多重器官衰竭辭世，享年49歲，台北市配音工會透過會員證實消息，各界一片震驚哀悼，蔣多年來替多部知名動漫主要角色配音，包含蠟筆小新、名偵探柯南、火影忍者漩渦鳴人等，讓人唏噓英才早逝、痛失20年熟悉聲音。

台北市配音工會受訪表示，並未直接與蔣老師家屬接觸，而是透過工會會員了解蔣老師過世消息，蔣老師本身是工會會員，知道其罹癌也一段時間，也都持續關注其身體狀況，僅知昨晚有名會員陪伴蔣老師一整夜，惜今上午傳回消息，蔣老師在7點13分，因子宮頸癌第4期，併發多重器官衰竭而離開人世，工會成員感嘆：「我也聽了蔣老師聲音20年，最喜歡柯南的配音，以後再也聽不到了！」

蔣篤慧享年49歲，從事配音事業多年，橫跨台灣戲劇、動畫、電影、遊戲、廣告以及多部知名日本動漫角色，韓劇、歐美遊戲等也略有涉足，其從業20多年來，造就出許多膾炙人口的角色配音形象，成了全國最熟悉聲音。

而蔣篤慧最為人津津樂道，是其在日本動漫作品的中文配音，早期先從前輩接下知名漫畫《蠟筆小新》的主角：小新中文配音工作，仿日本發音而成如今全國最熟悉的「小屁孩」形象，「嘿嘿嘿」逗趣配音深植人心，之後也陸續參與其他動畫作品配音，包含《名偵探柯南》、《火影忍者》、《櫻桃小丸子》、《進擊的巨人》等，擔綱動畫中多名角色中配，聲線橫跨男女老幼，功力深厚令人敬佩。

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