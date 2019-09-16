粉絲團未經同意擅曝蔣篤慧死訊 三金司儀怒了！

2019-09-16 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名女配音員蔣篤慧今（16日）早逝世，享年49歲，消息最早由配音網路平台粉絲團所公布，三金頒獎典禮御用司儀「德仔」賈培德在臉書上透露，該粉絲團未獲家屬同意就擅自公布死訊，質疑該粉絲團藉此來打知名度。

臉書粉絲團「VOICES音伉網」今中午PO文爆料知名女配音員蔣篤慧逝世的消息，文中表示：「台灣最優秀的配音員之一，蔣篤慧女士今早離開了我們，我們會永遠懷念您」消息一出立刻震驚網友，多家媒體也引述報導，不料卻爆出該粉絲團其實未獲家屬同意就擅自公布死訊。

金鐘獎、金馬獎、金曲獎「三金」御用司儀，同樣在配音界有一席之地的「德仔」賈培德在臉書指出，「音伉網」是一個前陣子剛結束募資的配音網路平台，他們在今天早上11點多的時候發文爆料蔣篤慧過世消息，而獲其他媒體引述，蔣篤慧的個人帳號在近下午2點時才發文公開逝世消息，但消息已傳遍網路。

賈培德認為消息由一個非親非故的粉專發布有點怪，於是私下傳訊息問了蔣篤慧家屬，赫然發現其的確在未得到家屬同意下擅自公布死訊；他質疑，僅有1600多名粉絲的「音伉網」，藉由消費蔣篤慧死訊來打知名度。

賈培德強調，就算被告他也要批「音伉網」噁心，怒嗆該平台就是那個「拿知名配音員的死來刷點閱的網站呀！」

VOICES音伉網發文致歉

「VOICES音伉網」粉絲專頁則已將蔣篤慧逝世貼文刪除，同時PO出一篇道歉文表示，在賈培德發文質疑前，他們已向蔣篤慧家屬致歉，稱與蔣篤慧相識10年，上星期還曾去探望她，只是感到很不捨才會發文，澄清「我們把篤慧老師當朋友，因此從沒有想她是一位公眾人物，也沒把這事當成是別人口中的操作。」最後也獲得家屬體諒。

「VOICES音伉網」坦承，此事已引發意想不到的情況，在媒體、粉專經營方面還有很多需要學習的地方，若網友有不滿感受可直接留言在粉絲團。

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