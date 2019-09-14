收假！ 明北上車流預計增1.5倍 高公局：這9路段可能特別塞

2019-09-14 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕明（15）日是中秋連假最後一天，交通部高速公路局表示，預估國道北向交通量可達64百萬車公里，是平日的1.5倍；下午起，國1北向西螺至埔鹽系統等共9個路段會出現壅塞車潮，建議往北的用路人儘量於上午時段出發，會較節省時間。

高公局估計，明天國道總延車公里為110百萬車公里，是平日的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日的1.5倍，意指當天國道北向車輛總里程數有機會達6千4百萬公里。

高公局預判，明天下午的壅塞路段將出現在國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、國3北向霧峰系統至霧峰、竹山至中興、大山至香山、關西至大溪、國5北向頭城至坪林及國6西向舊正至霧峰系統等路段。

為因應假期車潮，高公局規劃4條長途及7條短途替代道路，長途部分，建議利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3；短途部分，建議高速公路容易壅塞地區的民眾儘量走省縣道，不要上國道。

此外，疏導措施包含「14點至21點國5蘇澳至頭城北向高乘載管制」、「全日封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3竹南北向入口匝道」、「單一費率」、「國3新竹系統至燕巢系統單一費率再8折收費」、「深夜0時至5時暫停收費」及「開放路肩」等，請用路人留意。

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