國道午後首波北返車潮 國5恐塞到深夜！

2019-09-14 11:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日是中秋節連續假期第2天，一早國道都算是非常順暢，多數路段時速都能在80公里以上，僅國1汐止、內湖路段，因事故出現時速不到40公里的壅塞情況。交通部高速公路局表示，今日下午就會出現首波北返車潮，國5估計1點就會開始湧現，趕在2點北上高乘載實施前上路，車多的話預估會塞到深夜12點；西部國道則預估下午3、4點會出現北返車潮，可能會塞到晚間8點。

高公局表示，本來是有預估今日上午仍會有南下車潮，不過看起來車流量是沒有出來，可能跟天氣也有點關係，不像昨天各地都是好天氣，所以短途出遊的車就比較少，這些節後都會再進行原因分析。不過上午也有觀察到已有北上車流，且每小時車流量都較去年中秋節增加，推估有些民眾有提前北上的情況。

今日下午國道易壅塞路段，包含北上國1西螺－埔鹽系統、南屯－后里、新竹系統－竹北、國3關西－大溪、大山－香山、竹山－中興、霧峰系統－霧峰、國5頭城－坪林、國6西向舊正－霧峰統等。

另外，國5下午2點至晚間9點北上蘇澳－頭城各交流道，將會實施高乘載管制；國1嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北上入口；國3竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北上入口等易壅塞交流道，將會採嚴格匝道儀控管制。

高公局表示，針對尖峰時段與路段，已規劃4條長途替代道路，長途建議民眾多利用台9線替代國5、台63線替代國6、台61替代國1、國3；短途部分，建議國道易壅塞地區民眾，儘量利用省縣道，不要上國道。

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