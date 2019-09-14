國5北上紫爆！主線、匝道儀控啟動 時速不到20公里

2019-09-14 15:34

［記者林敬倫／宜蘭報導］中秋連假第2天，國道5號北上早上10點起，就湧現車潮，高公局於下午2點10分啟動主線及頭城匝道儀控，並開放路肩行駛大客車，主線儀控前平均時速不到20公里，出現紫爆；高公局預估，以今日的車流量，國5恐塞到午夜，明日與今日的狀況相比則會趨緩，可以提前1至2小時結束塞車夢靨。

國5南下今日上午7點左右就有車流，但因為並無持續很久，沒有回堵的情形發生；但北上的部分10點左右就湧現車流，1點40分雪隧開始有回堵，高公局於2點10分啟動主線及頭城匝道儀控，並開放路肩行駛大客車。

根據高公局統計，國5北上主線最長一度回堵4.5公里，頭城匝道最長則回堵約1公里，隧道內平均時速約每小時40公里，每小時車流量約2233輛次，但主線儀控前平均時速不到20公里，出現紫爆。

高公局預估，根據過去經驗，以這樣的回堵情況，國5北上會持續塞到深夜，7點到8點車流量會減少一點，但9點高乘載結束後，又會湧現另一波車流。

高公局表示，明天北上的部分，9點左右會有車流，但因為今日已有不少車流北返，明日車流紓解時間應該會提早一點，預估約10點或11點就不會再塞車，也呼籲用路人，連假期間多利用北宜及濱海公路等替代道路北返，以避免塞在車陣當中。

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