連假宜警忙疏導交通 國5往宜蘭至中午車流未歇

2019-09-13 13:00

［記者林敬倫／宜蘭報導］中秋連假第一天，宜蘭縣因遊客眾多，車流量大，蘇花改與國道5號清晨起就湧現大量南向車流；宜蘭縣政府警察局指出，交通隊及蘇澳分局同仁全力動員，不畏艷陽辛苦執勤，在各路重要路口加強疏導，確保路口淨空，讓民眾行得順暢。

警方指出，因國道5號往宜蘭方向之車流仍未歇，預估午後宜蘭縣內各市區道路、觀光景點及風景區將出現大量人、車潮，用路人可隨時收聽警廣，預先瞭解路況及規劃行程，避免因塞車影響旅遊興致。

警方表示，依以往連假交通狀況，礁溪、宜蘭、羅東市區在夜間用餐時間停車位易飽和，呼籲旅客將車輛停放外圍停車場改搭乘接駁車，以避免進入市區排隊停等，節省寶貴旅遊時間。

警方也表示，因應可能發生壅塞情事，避免縣民出遊不便，宜縣已成立交通快打部隊，在今年各連續假期發揮良好疏導功效，本次中秋連假賡續執行，如遇民眾報案交通壅塞，各分局將啟動交通快打警力，針對壅塞路段即時反應，快速到崗，以有效疏解車流。

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