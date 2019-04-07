收假日國5車流量增 高公局：礁溪到南港行車時間多近4倍

2019-04-07 12:24

［記者張議晨／宜蘭報導］清明連假收假日，受國道今凌晨至10時免收費政策影響，國道5號北上今上午8點起湧現北返車潮，雪隧宜蘭端入口目前回堵近4公里，呈現「紫爆」狀況，高公局預估，依國5目前車流狀況，從礁溪至南港系統，會比平常行車時間多約4倍，建議民眾可改走台9線北宜公路返回台北。

清明連假接近尾聲，國道5號昨北返車流直到今凌晨1點半才緩解，今上午8點半起國5北上再度出現車流，頭城端、雪隧入口現呈現紫爆狀況，回堵約4公里；頭城、宜4匝道也有2公里車陣。

高公局指出，今北上車流仍多，預計下午2時起用完午餐、實施高乘載管制後，車流會再湧現；依照資訊系統估計，若尖峰時段碰上車流壅塞，從礁溪至國五南港系統，行車時間會從原本25分鐘，拉長至4倍，提醒用路人注意。

高公局建議，若民眾怕塞在車陣中，可走台9線北宜公路，到新北市坪林再上國五，相較在雪隧前排隊，預估至少能節省逾30分鐘以上時間，民眾可多多利用。

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