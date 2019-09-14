高嘉瑜中秋跑攤霸氣外露！1張照片讓網驚喊：酒國女英雄？

2019-09-14 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（13日）是中秋佳節，一般民眾開心放假，但即將出戰2020立委的「港湖女神」高嘉瑜可忙不下來。昨日高大受民眾歡迎，從白天到晚上跑攤跑不停，她也在臉書PO出照片，自嘲「魚肉鄉民」。其中高嘉瑜一張插腰喝酒的照片，更意外吸引到網友目光，不少網友在底下留言大喊「霸氣外露」、「酒國女英雄？」

高嘉瑜昨晚在臉書PO出跑攤與民眾吃烤肉的照片，自嘲「就是從白天到黑夜一直吃一直吃，魚肉鄉民啊！」她也透露，中秋節一天大概2、30個行程跑不掉，最多的大概還有一個晚上4、50場的，行程比往常多了3倍以上，「2條腿當6條腿來用」。

不過，不少網友聚焦在高嘉瑜臉書PO出的其中一張照上，該照片中，高嘉瑜站在小吃攤桌前，眼色銳利；一手拿著杯子、一手則插在腰間，姿勢十分霸氣。由於看不出杯子裡裝的是酒類還是普通飲料，不少網友紛紛留言表示「高議員，這姿勢代表有喝過的經驗喔」、「霸氣外露」、「姿勢很專業啊」、「感覺架勢十足」、「真霸氣」、「酒后的架勢」、「酒國女英雄喔」、「酒國女英豪」？

最後高嘉瑜則在留言區現身表示「我喝水啦！」並附上「笑到哭」的表情符號，讓網友回應「ㄘㄟˊ」、「沒誠意」、「這氣勢妳跟我說喝水，暈」、「這看起來就像是喝透明的那種高純度的氣勢呀」。

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