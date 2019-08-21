民進黨再提5艱困選區立委 高嘉瑜落淚：感謝前輩包容

2019-08-21 18:32

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今通過區域立委徵召提名，台北市第四選區徵召台北市議員高嘉瑜、台北市第七選區徵召台北市議員許淑華；南投第二選區提名水里鄉長陳癸佑；苗栗縣第一選區提名苗栗縣議員羅貴星、花蓮縣提名現任立委蕭美琴。在黨內頗有爭議的高嘉瑜淚灑會後提名記者會，自稱在黨內人緣不好，但民進黨不計前嫌、不計毀譽，感謝黨內前輩的包容。

民進黨於中執會後召開立委徵召提名公布記者會。高嘉瑜發言時哽咽落淚表示，來到黨中央感觸很深，她從很年輕時加入民進黨，沒有派系、也不是政治世家，但民進黨還是一路來給年輕人機會，雖然她在黨內「人緣不好、有很多爭議」，但民進黨還是「不計前嫌、不計毀譽」，這代表民進黨是多元民主、容納不同聲音的政黨，感謝黨內前輩的包容，包括台北市議員王孝維的禮讓，讓她有機會可以參選。

高嘉瑜也說，2020選舉非常艱困，但總統蔡英文在這幾年的政績，大家有目共睹，對民進黨執政的所有努力和成果，希望讓大家知道，這次對民進黨而言，有很多風雨和過程，相信大家會齊心協力、贏得勝選。

許淑華表示，感謝黨中央在艱困提名花了很多精神與不同政黨斡旋溝通，畢竟是艱困選區，能打贏選戰的人才是最終目標，她和高嘉瑜最初都是到台北市最艱困選區蹲點，至今12年，她們不怕苦、也不怕吃苦，希望藉著她們的努力，讓大家看到民進黨的努力。

陳癸佑：將邀台北許淑華打南投許淑華

苗栗的羅貴星表示，他面對現任國民黨立委陳超明非常艱困，尤其苗栗是民進黨沒執政時代力量的縣市，但他可以說，他可以挑戰成功，翻轉苗栗。南投的陳癸佑則說，他的競爭對手是有神力女超人之稱的現任國民黨立委許淑華，但他非常有信心可以勝選，他並開玩笑說，他會邀請台北市議員許淑華來輔選，「用許淑華來打許淑華」。而一旁的許淑華也笑回「我會去幫你助選」。

對於記者向高嘉瑜提問，中執會今在處理提名過程，有部分中執委對她的提名案持反對意見，羅文嘉回應表示，民進黨每個選區提名，從中央黨部到提名小組，都是審慎多方考量，目標都是打贏明年總統和立委的選戰，在每個選區選出最優秀的立委，這是這次提名的總體考慮。台北市是辛苦的選區，在內湖南港選區，高嘉瑜是可以達到上述目標的最佳人選。

羅文嘉說，在2018年台北市選戰，很多人會覺得高嘉瑜對民進黨提名的候選人輔選不夠盡力，但在這場選戰中，很多選民有各自不同的期待想像，這些事是去年年尾發生，今年一整年、明年年初，他們相信，選民這次會睜大眼睛，清楚做出選擇，民進黨是能顧住台灣主權的政黨，蔡總統最能顧住台灣的國際地位與現有的民主自由，沒有任何問題。

羅文嘉也說，民進黨有很多不同意見很正常，但民進黨愛護年輕世代，能包容不同意見，因此他要向民進黨所有朋友說，當看到台灣未來面臨的危機和處境，看到今日香港情境，所有個人的恩怨好惡都是次要，如何一起為下一代打贏這場選戰，才是最重要的。

針對媒體提問高嘉瑜，不論柯文哲是否參選明年總統，台民黨勢必會跟民進黨的政黨票有所衝突，若是柯繼續對民進黨抨擊，會站在哪一方？羅文嘉也回應，民進黨提名候選人，會毫無疑問會支持民進黨提名的總統候選人蔡英文，政黨票全力推廣投給民進黨，這是所有提名人的義務和責任。

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