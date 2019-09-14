中秋跑攤50場 高嘉瑜戲稱「魚肉鄉民」

2019-09-14 08:15

〔即時新聞／綜合報導〕中秋節是闔家團圓的日子，但政治人物可閒不下來，台北市議員高嘉瑜相當受到民眾歡迎，她中秋節大跑攤，自嘲「魚肉鄉民」。

高嘉瑜在臉書PO出中秋烤肉跑攤照，還逗趣地說「中秋節就是從白天到黑夜一直吃一直吃魚肉鄉民啊」，不忘大讚「台灣人人都是烤肉專業」。網友也打趣「中秋節快樂，另外，依然擺脫不了愛吃的形象」、「大家努力烤肉給妳吃，避免妳沒事的時候就想高歌一曲」。

《三立新聞》報導，高嘉瑜表示，中秋節一天2、30個行程跑不掉，最多甚至可以到4、50場，比往常多了3倍以上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法