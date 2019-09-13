南投高中小將 出征亞洲盃拔河賽

2019-09-13 17:19

〔記者謝介裕／南投報導〕「出征！」，今日國立南投高中拔河隊在總領隊曾惠騰率領下，出國前往泰國參加為期3天的亞洲盃拔河賽，出發前男女選手們，除了彼此加油、打氣以外，也不忘感謝鴻海創辦人郭台銘及其妻子曾馨瑩，透過永齡基金會贊助經費之情，也自我期許能有更好的成績表現，以回報郭董夫婦對他們的關愛。

南投高中拔河隊總領隊曾惠騰，因對拔河運動推廣不遺餘力，日前才獲南投縣政府頒發拔河項目特殊貢獻獎，儘管已84歲高齡，但身體仍十分硬朗，遂再次帶領該校拔河隊出國參加亞洲盃拔河賽。

不過，因他是郭董妻子曾馨瑩的堂哥，加上郭董參選2020總統大選的態勢日趨明朗，深恐郭董夫婦善行因政治問題而被扭曲，臨行前也特別就補助經費一事提出說明。

曾惠騰表示，南投高中拔河隊有許多隊員是來自單親、原住民等弱勢家庭，有時連住校食宿等相關費用，也難按時繳交，更遑論出國比賽經費，還好永齡基金會的長期幫忙，才免去隊員及其家長的負擔，可以更專注比賽並爭取更好的成績。

不過，選手們也十分珍惜這得來不易的資源，此次出國並未再向永齡基金會提出經費申請，而是動用3年前補助留下的款項，也希望外界不要將運動與政治混為一談，讓南投高中拔河隊員有更多為國爭光的機會。

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