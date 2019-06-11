成軍1個月 竹縣東興國中全國拔河賽捧回雙金

2019-06-11 12:58

［記者黃美珠／竹縣報導］成軍才1個月，新竹縣東興國中2支班級拔河隊就各自捧回全國冠軍，寫下新竹縣在教育部體育署所辦的全國各級學校室內拔河比賽奪金的驚喜記錄。

新竹縣東興國中創下今年剛滿3年，2年9班、2年14班學生在該校體育老師余興劼帶領下，分別報名參加今年前述各級學學校室內拔河比賽班隊組的8人組跟5人組。

其中參加5人賽組的2年14班成員有：戴佑宸、楊宸宇、陳以俊、徐源浩、任偉綾、賴顗如、李怡玟、張芳綺、鍾賢茂。

參加8人組賽的2年9班同學分別是：柯芃安、葉佩蓁、謝承燁、張致遠、黃子晏、林沛妤、周宥君、龍冠羽、吳冠佑、周信甫、王文軒、鄭丞翔。

余興劭直言，該校原計畫要讓校隊出賽，無奈人數不足而抱憾。但他觀察9班和14班的學生體育表現不錯外，團隊的向心力也很好，所以臨時決定改組訓這2班學生出戰班隊組，希望也間接讓拔河運動未來可以在該校遍地開花。

5月份才開始成軍的這2支班隊，面臨6月1日的賽事，當時8人組的總體重超重40公斤，而5人組總體重卻又不足，出賽資格堪憂。

這群學生不氣餒一起加油練習基本功、凝聚團練的共識，還要一起努力控制飲食一起增重或減重。

吳冠佑和鄭丞翔說，那段期間要做到「正常飲食」真的很辛苦，既不能吃香雞排，也不能喝珍珠奶茶等手搖杯或其他甜食，但為了勝利，真的是「忍痛啊！」

黃子晏說，因為1個人可以讓我們贏，也可以讓我們輸。所以一定要大家一起努力，如果有人真的忍不住飲食失控了，大家就用揪團跑操場等做額外運動的方式，把多吃進去的熱量給「逼」出來。

王文軒說，以前聽人說每個人都是一個小螺絲。這次的參賽和訓練過程就讓他有這種感覺，整個拔河隊就是1部大機器，中間如果有某個人爆掉了，整個機器都會不能運作。

李怡玟說，很多人看拔河好像是個不需要技巧的運動，事實上裡面需要培養的團隊默契、團隊合作，跟「起步」這一類被歸類為技巧的基本功一樣重要。另外她從這次的經驗也學到「毅力」的可貴，因為只要中途放棄了，一切的努力都是白費。

黃子晏說，他們1個年級共有14班，他們班和14班原本不熟，沒有什麼互動，但是經過這次比賽，2班成為最要好的班級。大家互相鼓勵，未來還要繼續在拔河的賽場上一起發光發熱。

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