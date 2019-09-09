遠征愛爾蘭 景美師大女子拔河聯隊奪5金

2019-09-09 16:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕景美師大拔河聯隊自9月2日啟程前往愛爾蘭卡斯巴爾（Castlebar），挑戰「2019年歐洲盃室外拔河錦標賽」，此次聯隊首度參加「Junior青少女480公斤公開賽」，勇奪冠軍，帶動後續比賽氣勢，最後拿下5金4銀1銅，其中在「U23青年女子500公斤錦標賽」，更是連2屆奪冠，成績斐然。

景美師大拔河聯隊參加在愛爾蘭舉辦的「2019歐洲盃室外拔河錦標賽」，在公開賽斬獲4金、2銀、1銅，錦標賽則以1金、2銀作收。景美女中秘書顧秀華表示，這次最大的挑戰在於天氣和泥地，當地的天氣較為寒冷，白天的氣溫也才12度，到了傍晚氣溫驟降更顯寒冷刺骨，但平常選手在台灣訓練都是大太陽，室外比賽的泥地環境也是一大困難，教練就是不斷鼓勵選手展現出平常訓練的實力。

值得一提是，此次景美師大拔河聯隊首次參加「Junior青少女480公斤公開賽」就摘金，尤其出賽選手除了一位三星國中學生，其餘皆為景美女中在學生，優秀表現讓顧秀華感動不已。

談到這次「青少女480公斤錦標賽」僅獲銀牌，顧秀華語氣惋惜表示，因被判偏離河道犯規，否則以實力來說，原本相當有機會獲得冠軍。

而「U23青年混合560公斤錦標賽」第5名，顧秀華說，主要是因這次共有8支隊伍參賽，因此在循環賽就拉的蠻辛苦的，最後成績為2場勝利、3場1比1平手、2場敗績，其中1場敗績，是因被判犯規而無法晉級。

不過在「U23青年女子500公斤錦標賽」部分，景美師大拔河聯隊不負眾望，連續2年冠軍，顧秀華表示，今年對手是瑞士、南非跟瑞典，跟瑞典爭冠，以2比1獲勝。「Junior青少年混合520公斤錦標賽」則奪得銀牌。

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