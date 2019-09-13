繩力女超人！ 三星國中培育選手在世界盃拔河賽大放異彩

2019-09-13 16:21

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台灣拔河代表隊遠征愛爾蘭參加世界盃室外拔河錦標賽，摘下5金6銀3銅，國家代表隊中有11名成員是宜蘭縣三星國中培訓出來的好手，這些宜蘭囝仔發揮「繩力女超人」威力，勇奪2金4銀2銅，締造宜蘭縣籍拔河選手史上最佳國際賽成績。

三星國中校長張煇志說，星中拔河隊經教練吳聖賢嚴格訓練，成了國中拔河隊勁旅，女子隊最近3年參加國內各項賽事未嘗敗績，隊呼是「沒有第二，只有第一」，贏得「繩力女超人」封號，在拔河界傳為美談。

三星國中培育的這11名國手，林家如及林家儀、邱思瑜與邱思瑄是姊妹檔，黎品辰擔任景美女中拔河隊長，均小學起接受訓練，過程雖然辛苦，仍咬緊牙關撐下來。

「希望繼續為國爭光！」黎品辰小五參入拔河隊，父母見到女兒手掌心練到長繭，感到很心疼，但她認為，既然選擇這條路，就要排除萬難勇敢走下去，若有機會將再挑戰國際賽，為台灣爭光。

今年世界盃室外拔河錦標賽分成公開賽及錦標賽，11名宜蘭囝在公開賽奪下青少女組、U23（23歲以下）混合組金牌，U23男生組、女生組銀牌，青少年混合組銅牌，另在錦標賽取得青少女組、青少年混合組銀牌，U23男生組銅牌。

宜蘭縣籍11名選手4到8日隨隊赴愛爾蘭比賽取得佳績，凱旋歸國後今天返鄉，接受三星鄉公所表揚，鄉長李志鏞、縣議員陳文昌頒贈獎勵金，鼓勵他們再接再厲。

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