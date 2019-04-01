預約下個台灣之光！ 三星國中棒球隊員陸續赴日圓夢

2019-04-01 20:39

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星國中棒球隊已有2名球員被日本高校挖角，掀起赴日打球風潮，校方訂於下月底組團訪日，與推展棒球的高校簽署合作備忘錄，盼搭起橋樑助更多球員跨海圓夢。

三星國中棒球隊成軍25年，是宜蘭縣硬式競技棒球勁旅，最佳成績全國硬式棒球聯賽國中組第4名，過去畢業球員被轉介國內棒球名校，去年起觸角延伸到海外，身高190公分的陽東霖，率先進入日本高知縣中央高校，另名投手林威漢今年也要到同所學校就讀，當陽的學弟。

陽東霖、林威漢先後到中央高校棒球隊接受培訓，力拚日本甲子園比賽，日後挑戰日職，三星國中其他球員對此躍躍欲試，學校決定組成參訪團，陪同林威漢報到，再與日本高校簽署合作備忘錄，希望定期交流、建立選才管道，幫助有意赴日打球的星中球員預先鋪路。

校長張煇志說，參訪團安排多名球員隨行，抵日後和陽東霖合體，與日本高校打友誼賽，以球會友，因所費不貲，學校發起「帶著夢想前進甲子園」活動，預計募集36萬元，作為經濟弱勢球員旅費，師生、家長製作手工藝品義賣協助募款，身為校友的三星鄉長李志鏞、宜蘭縣副議長陳漢鍾，透過簽名球相挺。

星中棒球隊現有23名隊員，多從小學開始練球，擁有不錯資質，終極目標是打職棒，有些隊員想赴日打球，利用課餘時間勤學日語，逐步實現棒球夢。

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