罕見「Tiffany藍」弧邊招潮幼蟹 現身竹市香山濕地

2019-09-13 11:41

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕中秋連假首日，還沒想好帶家人孩子去哪玩嗎？到新竹香山濕地賞蟹步道來場生態之旅吧！香山濕地是北台灣面積最大的海岸型濕地，自2016年新竹市政府大面積整治紅樹林後，生態復育有成，蟹類數量年年攀升，每逢退潮便傾瀉而出，其中被譽為「顏色最美」的弧邊招潮蟹幼蟹呈現特殊的「Tiffany藍」，少見又艷麗的顏色總吸引眾人目光。市長林智堅歡迎民眾來新竹過中秋，順道遊訪香山濕地賞蟹步道、南港賞鳥小徑及海山漁港海堤步道，一次飽覽落日夕陽與豐富的生態景致。

產發處長吳甲天表示，市長林智堅上任後，陸續投入1700多萬元整治300多公頃香山紅樹林，回復濕地樣貌、增加動物棲地面積、並解決溪口排洪及小黑蚊肆虐問題。依據清華大學調查結果，2011年香山濕地台灣招潮蟹數量約有1.3萬隻，2016年紅樹林大面積整治後，隔年調查發現台灣招潮蟹族群急速攀升至12萬隻，去年再次調查時，再增至約23萬多隻，清大楊樹森教授指出，這是因為紅樹林整治後還原的泥灘地，非常適合台灣招潮蟹棲息。

香山濕地是北台灣面積最大的海岸型濕地，共有1768公頃的泥灘地，每天漲退潮2次，漲潮時陸地變成一望無際的海洋，但到退潮時節，有億億萬萬隻蟹類現身，在看似沒有食物的泥地上揮動小螯，急忙把沙土往嘴裡送，好像要搶在再次漲潮前吃飽似的，讓人不禁疑惑，難道螃蟹吃土就會飽？

產發處表示，香山濕地位於新竹市海岸線內凹區域，由於竹市沒有高山，平緩的水流將泥沙沖積成大片泥灘地，每天漲退潮帶來的豐富有機質，就成為讓蟹類吃到飽的高級百匯，也因此泥灘地十分適合蟹類棲息。去年開放的新竹香山賞蟹步道是絕佳的生態教育觀察區，大約退潮後1-2小時最適合觀察，弧邊招潮蟹、清白招潮蟹、萬歲大眼蟹等多種蟹類通通出來一起「吃土」的可愛畫面。

產發處指出，有些蟹類取食後會吐出各種沙球，這些沙球就是「擬糞」，擬糞並不是糞便，而是經由螃蟹口器取食、濾食後，吐出來的沙土球。以下就一一介紹幾種較常見或特別的蟹類。

弧邊招潮蟹又名弧邊管招潮蟹，喜歡住在軟泥地，被譽為「顏色最美」的蟹類，幼時呈現「Tiffany藍」，成蟹螯上帶有渲染的紅色，背甲有網狀紋。由於弧邊招潮蟹顏色特殊，遠遠地就能看到，屬於賞蟹步道上體型較大的種類，牠們會在洞口築起像煙囪的高筒狀泥牆，可以吸引異性和調節洞內溫濕度，當潮水來臨時，牠們會用泥團堵住洞口，躲在裡面等待退潮。

「黑衣剪刀手」台灣招潮蟹又稱台灣旱招潮蟹，喜歡住在土質較硬黏的泥灘地，背甲是較深的藍褐色，螯指則像一把雪白色的大剪刀，相當醒目。台灣招潮蟹是香山濕地的優先保育物種，對環境變化很敏感，一經改變就會遷移，平時棲地位於高潮線，逢大潮時才會淹沒，因此如果小潮加上沒下雨，棲地容易乾裂，地面鹽析成白色時，就會封閉洞口休眠，以渡過乾旱期。較特別的是，台灣招潮蟹會在洞口築約10公分的高煙囪，最高紀錄可達20公分，遊客遠遠便可看見一個個豎立的煙囪，十分吸睛。

擁有「白馬王子」美名的清白招潮蟹又稱乳白南方招潮蟹，身軀全白，喜歡住在泥質高的灘地，雄蟹有一隻比身體還巨大的螯，大螯會上下揮舞再繞圈圈，好像在沙地指揮交通。清白招潮蟹族群龐大，聚集在同一區灘地時，遠看有如在沙地上舖了白點地毯，非常容易觀察到，常與台灣招潮蟹住在一起，形成白螯軍團。

「青蛙王子」方形大額蟹喜歡住在灘地石縫中、在消波塊上也很常見，牠的行動快速、非常兇猛，因為兩眼分開在背甲兩端而得名青蛙王子。

「最會偽裝」的萬歲大眼蟹，經常大量群聚在積水泥濘的泥灘地，身上覆著軟泥，小小身軀像是灘地裡一顆一顆凸起的泥土，不仔細觀察很容易忽略牠們。萬歲大眼蟹的兩隻大螯很短、像捏著的手指，只適合用來撿拾泥沙，雄蟹會挺立揮舞雙螯再快速放下，就像高呼「吾皇萬歲！萬萬歲！」，因此得名「萬歲」大眼蟹。

「愛吃肉」的德氏仿厚蟹可以長到6公分大，背甲有沙點花紋，是完美的沙地保護色，牠的雙螯厚實，會吃其他種類的螃蟹，但卻喜歡跟萬歲大眼蟹住在一起當好朋友，此外德氏仿厚蟹的洞穴出口傾斜、沒有堆積擬糞。

被稱為「魔術師」的短指和尚蟹得名於其藍紫色圓球狀的甲殼，就像顆和尚頭，最特別的是牠能「直行」，有別於一般橫走的螃蟹，因為退潮時可以觀察到數量龐大的蟹群像急行軍般前進，所以又有個外號叫「兵蟹」，遠看成群蟹群相當顯眼，也成為水鳥覓食目標。當短指和尚蟹感受到危險時，就會旋轉藏進沙地，因此經常可觀察到一大群短指和尚蟹突然快速移動消失，就像魔術般變不見。短指和尚蟹進食時，會將身體埋在沙地下，露出雙螯取食，濾食後再把擬糞堆積到沙地上，這種如地鼠挖地道似的方法，稱為「隧道式攝食」。

相較於急行軍短指和尚蟹，「跑最慢」的豆型拳蟹喜歡住在砂質淺灘，堅硬的背甲形狀像菜包，足部呈現暗紅色，牠的動作非常緩慢，因此受到驚嚇或攻擊時會癱在沙地裝死，讓攻擊者失去興趣而逃過一劫。但豆型拳蟹跟短指和尚蟹一樣可以「直行」，而交配時，雄蟹會先用第一對步足抓住雌蟹，再用腹部相對交配。

「體型最小」的角眼拜佛蟹喜歡住在河口或沼澤區，雖然甲殼只有1公分但氣勢卻很強，經常撐起身體、高舉雙螯揮舞，動作很像虔誠的佛教徒頂禮膜拜，加上雄蟹眼睛頂端有一角狀突起物，所以命名為角眼拜佛蟹。

「北方凹指招潮蟹」又叫北方丑招潮蟹，喜歡住在有水的灘地，大螯是漸層式黃色，會緩慢地垂直揮螯，揮到最高處身體會抬高，就好像在召喚潮水。北方凹指招潮蟹會有築巢行為，但是洞口扁扁的，沒有特別的擬糞。

外號「哨兵蟹」的短身大眼蟹是蟹類裡的矮冬瓜，喜歡住在沙地，擁有長扁形背甲、眼柄特別長，退潮後在積水的灘地上只露出細長的眼睛，就好像哨兵在瞭望。

「天生藝術家」雙扇股窗蟹喜歡住在沙地，只有人類指甲的大小，會用螯足取下沙團後，舖滿泥灘地，出現很有規則的排列，有時呈現放射狀、有時則是扇形，帶給人們無窮想像，新竹市海山漁港日落大道的海堤是觀賞雙扇股窗蟹「作品」的絕佳地點。

產發處表示，蟹類通常會用外觀、動作和顏色特徵來命名，要辨識各種蟹類，也可以從名稱先下手，初步判斷。此外，雄性招潮蟹都會有一隻特別大的螯，用來防禦、打架爭取雌蟹注意力，大螯斷了會再長出來，不過新生大螯需要養分，所以斷過大螯的雄蟹，會比同齡個體小一號。雌蟹則有兩隻小螯用來進食，在抱卵時可以提供兩倍進食速度、獲得雙倍營養。

產發處指出，螃蟹是變溫動物，天冷時需要曬太陽提升體溫，天熱時要躲進洞穴降溫，2011年美國生物學家在墨西哥灣研究時意外發現，大螯除了作為雄性象徵，也能提高散熱效率，讓雄性招潮蟹在炎熱環境下調節體溫，讓她們在艷陽高照而沒有遮蔽環境的沙灘上，延長覓食及求偶時間，間接提升生存及繁衍機率。

新竹市政府貼心製作了「尋找螃蟹好朋友」賞蟹小指南，讓民眾印下來方便攜帶，上面有香山濕地常見物種的可愛插畫和簡介，讓小朋友們能一一勾選找到的生物，歡迎大家趁中秋連假一起來賞蟹步道，按圖索驥找出可愛的蟹蟹與牠的好朋友。

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