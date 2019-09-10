台灣郵票想回家…8旬日本集郵人託台生 將珍藏30多年郵票歸根

2019-09-10 13:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕「這是台灣的郵票，它們想回家了，希望你們能帶它們回家，回到它們原本的地方......」

台北醫學大學10名學子今年暑假赴日見習，碰巧遇上年近8旬的日翁笠井勝夫，他想將手上珍藏30多年的台灣郵票「落葉歸根」，回憶當年靠著郵票度過無數晨昏寒暑，一起變老，如今只希望台灣郵票能回家，北醫大師生深受感動，而助其圓夢。

北醫大護理學院院長周桂如表示，暑假由教師帶學生出國見習，今年7月有10名學子前往日本大阪醫科大學見習，師生第一天抵達，就傳來笠井勝夫的囑託，希望學生幫忙把他數十年前在台灣收集的郵票落葉歸根。

原來，笠井勝夫向北醫大師生說到自己人生故事，他30多年前曾漂洋過海來台灣工作，當時人生地不熟，急著想融入，受到一起工作的台人陳先生建議，開始收集台灣郵票，進而被台郵的優美典雅吸引，從71年收集到83年，後來他離開台灣飛回日本，行囊多了5本集郵冊，滿滿回憶就這樣陪著度過無數個晨昏寒暑，一起變老。

但笠井勝夫表示，隨著自己年歲漸高，家裡亦無人可託付這幾本滿載回憶的珍藏，實在不忍這些郵票被湮沒在時間長流裡，甚至腐朽在泥土中，才決定讓他們回家，因此得知來自台灣的學生要來，便將這個願望囑託給台生，希望自己珍藏的台灣郵票能夠回家。

北醫大師生受寵若驚，高齡健康管理學系4年級學生吳紹慈說，一開始急忙表示太貴重不能帶走，但笠井先生一再堅持，且說這是台灣郵票，想讓其回家，終不忍拒絕。

北醫大高齡健康管理學系副教授劉芳表示，對其他人來說，這幾本集郵冊只不過是一些事不關己的雜物，但對笠井先生而言，則是承載了滿滿回憶及感情的依託，那是無價之寶。

今年8月底，笠井先生還寫了一封信給北醫大師生，信中感性提到，雖然這批郵票已離他遠去，當年他來台灣工作的點點滴滴，以及他和陳先生共事的那些陳年回憶，卻一直留在他心中，他已了無遺憾。

郵票目前由台北醫學大學護理學院收藏，要把這段故事持續流傳。

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