郵局將推花蓮景點郵票 另有11款台灣生態集郵品推優惠

2019-08-23 12:47

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政公司為推展台灣觀光，邀請民眾感受台灣豐富的景觀風貌及人文風情之美，繼民國105年發行「寶島風情」系列郵票後，今年續以花東縱谷油菜花海、七星潭、秀姑巒溪泛舟、太魯閣燕子口等花蓮縣著名景點及活動為題材，於8月28日發行「寶島風情郵票－花蓮縣」1套4枚。另外，為推廣台灣生態之美，8月26日至12月31日將舉辦「台灣生態之旅集郵票品優惠活動」，訂購指定的11款郵票票品，可享8折優惠；實際消費金額單筆每滿500元，就加贈「拓樣票典藏摺」1份，贈品限量2萬5000份送完為止。

中華郵政公司表示，「寶島風情」系列郵票，已發行過台東縣、台南市、馬祖、台中市、澎湖縣及宜蘭縣，這次以花蓮著名景點、活動再推花蓮版郵票，面值分別為6元及12元各2枚。配合郵票發行，特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於8月26日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售。

台灣生態之旅集郵票品優惠活動，則主推11款台灣相關生態郵票票品，包含可愛動物郵票－小熊貓珍藏卡、蕨類郵票郵摺、台灣野生菇郵摺、台灣蟹類郵摺、台灣貝類郵摺、高山花卉郵摺、海洋生物－海蛞蝓郵摺、保育鳥類－水雉郵摺、台灣貓頭鷹郵票專冊、台灣野生菇郵票專冊、魅力香草生活郵票專冊等。中華郵政公司表示，每份原價100元至500元，優惠價只要80元至400元，活動期可間於全國各地郵局、郵政博物館選購、中華郵政集郵電子商城選購。

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