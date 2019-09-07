高市議員痛批︰連日本人都想問 韓為什麼愛說謊

2019-09-07

〔記者黃佳琳、陳文嬋／高雄報導〕上月底，高雄市長韓國瑜讓日本青年局及議員代表團等九十人枯等半小時，昨又再次臨時改時間改地點，日本學者因此遲到，韓在與會日方面前說是「市府聯繫問題」，卻對媒體說是自己等了日本學者廿五分鐘。民進黨高市議員高閔琳痛批，現在不只台灣高雄人，連日本人都想問韓國瑜「為什麼愛說謊？」市議員林智鴻表示，韓國瑜的行為丟臉、失格，把台灣人的臉丟到國際上去，要求韓公開道歉。

自己出包還說謊卸責 徹底失格

高閔琳指出，韓國瑜和市府不僅非常失禮，做人更是非常不厚道，不用征服宇宙，先貽笑國際。韓的視野狹隘、缺乏國際觀，自己出包還說謊卸責背刺他人，實在是「徹底失格」。

高閔琳痛批，韓國瑜和市府團隊不是一盤散沙，而是扶不起的爛泥，市政無能，遑論國政和外交能力；此次又再次丟了台灣的臉、高雄的臉，「韓國瑜實在沒總統格、更不配當高雄市長」。

把台灣人的臉丟到國際 應公開道歉

林智鴻表示，日本學者松田康博教授所做的研究與調查，都會提供給日本官方，做為兩岸關係相關文件的參考，韓國瑜對待日本學者的態度，人前人後不一樣，就像是在松田康博教授背後開了一槍、捅了一刀，這樣的行為非常丟臉、失格，非常不應該，把台灣人的臉丟到國際上去；他要求韓國瑜公開向日本學者道歉。

前高市府行政暨國際處長陳瓊華指出，就算真是外賓遲到，通常就是隱諱、互相體諒，或是主人謙讓「我們聯繫上出問題」，怎麼會是「你們看，這次我等日本人喔！」韓國瑜真是「愚蠢、幼稚、壞透了」，「台灣是有多少外交，可以讓你這樣敗？」

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