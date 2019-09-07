郭宴日學者「準時到達 賓主盡歡」

2019-09-07

〔記者陳柔蓁／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨會見日本學者鬧出臨時改地點的「被遲到」風波，鴻海創辦人郭台銘昨晚在臉書透露，他昨晚設宴款待東大學者，與東京大學兩岸關係研究小組松田康博一行就與中國的關係進行交流，特別強調「雙方都準時到達就能賓主盡歡」。郭台銘說，他了解中國，並已辭去鴻海董事長一職，未來財產信託後，與中國相關的疑慮會減到最低。

郭台銘表示，當他宣布投入總統初選時，日本相當關注，並出現以他和中國大陸關係為題目的報導。他的回答是：了解中國大陸，並不代表會受到中國大陸官方控制。鴻海提供當地平均超過八十萬工作機會的外資企業，這和要依靠中國大陸政府的內需型企業完全不同，總公司一直都在台灣。

郭台銘強調，四十年來，他擁有包括對美國、中國大陸以及日本等科技與產業經驗，在現今中美貿易戰、日韓產業競爭、台日經貿與科技合作等重大議題，有足夠的經驗與判斷為台日未來廿年的合作方向提供實質做法。

郭台銘觀察，日本現在也非常重視中國大陸的市場，在對科技合作有疑慮，及國情不同等障礙上，台日長久以來的關係，可有助於三方市場的合作。

郭台銘也公布晚宴菜單，有日本朋友最喜歡的鼎泰豐小籠包，再加上台灣啤酒以及珍珠水果茶，並認為「日本朋友們除了更了解台日關係，在經貿外交上有發展空間，在美食外交上也賓主盡歡」。他並提到「台日友好誤會都可以迎刃而解，雙方都準時到達就能賓主盡歡」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法