高市長失禮》不滿「被遲到」 日學者PO文打臉韓

2019-09-07

松田康博指高市府臨時換地點 韓早知道還說等了25分鐘 令人難以理解

〔記者王榮祥、黃佳琳、黃旭磊／高雄報導〕日本東京大學學者松田康博一行昨拜訪高雄市政府，因市府聯繫疏失，臨時更換會面地點，導致日方遲到，市長韓國瑜卻說「等了廿五分鐘」、「體諒貴賓」；松田康博事後透過臉書強調，準時抵達後臨時被告知地點更換，韓市長也知道原因，對韓的說詞，直言「難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」。

韓︰說等25分鐘 是希望大家笑一下

事情鬧大，高市府隨後發表聲明，指因市府聯絡窗口疏失，讓日本學者跑錯地點，深感歉意。但韓國瑜昨晚受訪時仍硬拗，指他先前說等了（日本教授）廿五分鐘，「是希望大家笑一下」，沒別的意思。他接著在車上開直播，又推稱是「媒體錯誤報導」日本學者拜訪遲到的訊息，他要澄清日本學者沒遲到，是他提早到。

日本東京大學兩岸關係研究小組若林正丈、松田康博一行原定昨上午十一點廿分拜會市府，但直到十一點卅五分許才趕到。會後日本學者先離場，韓對媒體說，「我等了廿五分鐘、我今天沒遲到」；韓國瑜還說：「沒關係啊，我們要多多體諒貴賓，他們找錯位置跑到鳳山去…既然是遠方來的好朋友、又是外國來的，我們當然要互相體諒，我完全不介意」。

日本東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博獲悉媒體報導韓國瑜的說法，氣得在臉書以中文PO出來龍去脈打臉韓。

日方準時到鳳山 突被通知換地點

松田康博說，他們早就收到韓市長陣營聯絡「會面的地點是鳳山行政中心，時間是上午十一點」，前天收到的會面時間是「十一點廿分開始，地點一樣是鳳山」；但昨天一行人準時到了鳳山附近的捷運站，卻臨時接到電話說：「抱歉，地點換成四維行政中心」。

他們趕緊搭計程車趕往四維行政中心，會面時韓市長早已知道聯絡過程出問題，還說「抱歉，我們聯絡不順暢！」沒想到事後韓竟對媒體放話。松田康博指問題出在韓市府臨時換地點，還在臉書寫下重話「難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」。

松田康博強調，他們很高興能拜訪韓市長，非常感謝韓市長百忙之中抽空，但會面之前發生的事情，他們要澄清。

高雄縣市合併後，高雄市政府在原市府所在地設「四維行政中心」，在舊縣府設「鳳山行政中心」，兩地相距超過四公里，車程約廿分鐘；韓國瑜當選後，把市長室遷到「鳳山中心」。

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