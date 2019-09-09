護理人員物品被翻箱倒櫃 護師工會：白色巨塔職場霸凌進行式

2019-09-09 17:03

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東博愛醫院護理人員放在會議室櫃子內物品，遭醫院執行長許子文帶頭翻箱倒櫃，招致職場霸凌批評聲浪，宜縣府今到院約談院方及護理師，了解事發經過；台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳認為，這是白色巨塔職場霸凌的進行式。

陳玉鳳在透過臉書發文，力挺羅東博愛護理人員，直指醫院對護理人員的勞動環境，本來就沒有很友善，有時因為空間不足，會議室、休息室共用，請問主管在做這些事情（翻箱倒櫃清除物品），有無公告請護理人員在幾天內移除物品。

陳玉鳳在文中指出，有標註姓名的用物，（主管）無權亂丟毀損，建議被影響的護理人員檢附證據，向所在地縣市勞工局處，檢舉違反職安法第6條第2項3款規定，最後語重心長地說，自己的權益都不站出來保障，怎麼會有辦法期待他人維護，更呼籲大家重視台灣白色巨塔發生職場霸凌的進行式。

宜縣府勞動處、衛生局人員獲知此事，上午到羅東博愛醫院訪查，院方說，基於清潔管理需求，整理會議室櫃子物品，接受訪談的護理師則表示，會議室櫃子放置個人物品行之有年，現在為何不行？

縣府官員檢視醫院會議室櫃子使用情形，提醒院方要照顧勞工權益，訪談記錄將呈報勞動部職業安全衛生署，釐清是否違反職安法規定，再作後續處置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法