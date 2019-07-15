妳胖到走路時整棟樓都在晃！ 這國「職場80」不是喊假的

2019-07-15 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕由於職場霸凌事件氾濫，南韓政府修訂的《勞動法》將在16日生效，未來員工若在職場上被騷擾，未獲公正處理還遭降職或開除，雇主將面臨刑事罰責，然而對許多受害者來說，「新措施來得太慢了」。

根據《法新社》報導，南韓從娛樂圈、醫學界到學術界，各領域都存在職場霸凌問題，然而由於社會安全網太過薄弱、失業率上升，受害者害怕失去工作或被降職，往往選擇隱忍。南韓政府最新的調查指出，有2/3的人曾在工作中被騷擾，高達8成的人曾目睹相關事件，南韓甚至為此創立一個詞叫「gapjil」，意指權勢霸凌。

上班族鄭小姐表示，她曾被公司CEO的父親言語霸凌，他對她說：「每次妳走路，整個建築物都在晃，因為妳太胖了！」CEO的父親有次還試圖尾隨她進入女廁，另一次則是在他的辦公室摸鄭的肚子。鄭忍無可忍，終於在去年求助勞工部門，然而她卻被告知她的情況不算職場霸凌，理由是對方「不是她上司也沒有受雇於公司。」即使她每天都看到父親。

根據南韓網站「反職場霸凌119」（Workplace Gapjil 119）和其他非營利組織接獲的通報案件，有員工被命令幫經理的孩子寫論文、被迫為高層表演性感舞蹈、幫老闆挑出白頭髮等，2016年曾發生有大學教授用棒球棒毆打他的學生和員工，逼他們吃下人類糞便。

根據南韓新規定，若員工控訴遭騷擾後，被公司以不公正的做法予以降級或解雇，公司老闆將面臨最高3年的有期徒刑或最高3000萬韓元（約新台幣79萬元）的罰款。

「反職場霸凌119」的朴中奎（Park Jeom-gyu）表示，南韓還有很長一段路要走，因為新法律只針對那些懲罰受害者的雇主，並未直接規定職場霸凌違法。對包括鄭小姐在內的許多員工來說，這項新法真的來得太晚了。鄭指出，在她向勞工部門反映後，她不但沒收到加害者的道歉，還被解雇、面臨誹謗訴訟，雖然她從未被審判過，但這件事一度把她逼上絕境，差點自殺。

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