醫護人員物品遭翻箱倒櫃 羅東博愛醫院被疑職場霸凌

2019-09-09 11:03

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東博愛醫院巡檢各樓層會議室櫃子，傳出醫院執行長許子文帶頭翻箱倒櫃，把護理人員的水壼、泡麵丟在地上，事發後，院方施壓各單位護理長，只想著息事寧人，此事被上網爆料，痛批職場霸凌，呼籲護理同仁硬起來；許子文今發表聲明，承諾改進溝通方式。

爆料人在社群網站Dcard貼文表示，昨天一大早，許子文率員到各樓層檢查會議室櫃子，以櫃子不是放私人物品為由，把裡面東西全部翻出來，有些丟在地上，貼有護理人員姓名貼的水壼也無法倖免，病人及家屬歷歷在目，以「職場霸凌，護理同仁硬起來」為題爆料。

文中指出，護理人員有時忙到沒吃飯只喝水，櫃子裡面的水壺用來補充水分，或以餅乾、泡麵果腹，多數同仁無法接受標示姓名的水壼被扔在地上，護理人員是醫院第一線人員，不管颳風下雨、風吹雨打，都堅守崗位，現在發生這樣的事，澆熄了對羅東博愛醫院的工作熱情。

爆料人說，院內護理人員為照顧病患，吃飯、休息需要輪流，會議室是兼休息室使用，因此會在這裡用餐，此事昨天上午8點發生後，到晚上9點43分，院方一直沒有表態，面對職場霸凌、醫療暴力，絕對零容忍。

此文被轉貼到地方臉書社團「宜蘭知識+」，網友留言，「 博愛醫院大地震」、「這是當兵時候才有的情況吧」、「 令人無言，好大的官威啊」、「自己人都霸凌自己人」、「早就有耳聞了，終於有人站出來發聲」。

面對反彈聲浪，許子文發表聲明回應，博愛是宜蘭縣急救重症責任醫院，必須自我提升品質，他對環境整潔和衛生格外重視，這次檢視工作，以公共環境為主軸，為避免影響崗位上醫護人員，先要求現場人員淨空，再逐一清理，過程中造成醫護同仁感受不佳，他會調整溝通方式加以改進。

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