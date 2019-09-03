國家機器防職場霸凌 韓國員工蒐證用「間諜裝置」熱賣

2019-09-03 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕韓國職場霸凌嚴重，官方今年7月實施修訂新勞動法《職場霸凌禁止法》想改善這項問題。在新法的鼓勵下，飽受霸凌的員工開始大量運用「間諜裝置」來蒐證，刺激了高科技錄影、錄音產品的市場。

據《路透》報導，韓國為遏止職場霸凌，今年7月頒布實施《職場霸凌禁止法》，讓長期飽受霸凌的員工，開始大量利用偽裝成皮帶、手錶、眼鏡、鋼筆等的「間諜裝置」進行蒐證，對這類影音產品市場產生了不小的刺激，也證明韓國霸凌問題無所不在，甚至為此創了一個專有名詞「嘎幾」（갑질，Gapjil）。

報導指出，電子設備銷售商透露，自去年底韓國政府宣布將改革勞工政策後，隱蔽式錄影、音裝置的銷售量即直線上升。根據新法，不正當降職或資遣勞工者，得處3年徒刑和最高3000萬韓元（折合台幣約77.5萬元）罰鍰。

其中一名零售商向《路透》表示：「其實你可以把它們改造成任何東西，真的。例如可以同時攝影錄音的鏡框，以及賣得最好的鋼筆。」受害者們甚至可以在網路上一個名為「嘎幾119」（갑질119）的網站，匿名分享經驗和戰術，以抵抗並改善韓國長期的霸凌文化。

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