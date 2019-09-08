新北本土屈公病群聚又1人感染 台南本土登革熱再添1例

2019-09-08 14:32

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布新北市中和區本土屈公病群聚感染再新增1例，該群聚感染已累計4例，同時台南市東區本土登革熱也新增1例，再次提醒民眾降雨後須加強清除孳生源，做好個人防蚊措施。

根據疾管署資料，新北市新增的屈公病個案為中和區福南里70多歲女性，近期未出國，8月28日出現發燒、關節骨頭痛、噁心嘔吐、腹瀉等症狀，曾多次就醫皆未被診斷出原因，因症狀持續於9月5日再度就醫，並通報屈公病，經檢驗確診，目前住院中，接觸者均無疑似症狀。

疾管署表示，該名個案平時活動地以住家為主，潛伏期間曾多次至國強嶺步道，研判與先前公布確診屈公病個案共同於該區域內活動而感染，為該群聚感染第4例。

台南市新增登革熱個案為東區崇成里50多歲女性，近期未出國，9月5日出現發燒、畏寒、腹痛及腹瀉等症狀，自行服用退燒藥未就醫，6日就醫通報並經檢驗確認感染登革病毒第二型，目前住院治療中，同住家人均無疑似症狀。

疾管署指出，該名個案平時活動地以東區住家及中西區工作地為主，每週均會前往東區崇德市場1次，研判感染源為住家或工作活動地周邊環境。

今年我國共69例屈公病病例，其中5例為本土病例，均居住新北市，包含中和區4例、土城區1例；另境外移入病例64例，為2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高。

登革熱則累計81例本土病例，其中台南市共25例；另有371例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

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