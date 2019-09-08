新北本土屈公病群聚又1人感染 台南本土登革熱再添1例
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2019-09-08 14:32

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布新北市中和區本土屈公病群聚感染再新增1例，該群聚感染已累計4例，同時台南市東區本土登革熱也新增1例，再次提醒民眾降雨後須加強清除孳生源，做好個人防蚊措施。

根據疾管署資料，新北市新增的屈公病個案為中和區福南里70多歲女性，近期未出國，8月28日出現發燒、關節骨頭痛、噁心嘔吐、腹瀉等症狀，曾多次就醫皆未被診斷出原因，因症狀持續於9月5日再度就醫，並通報屈公病，經檢驗確診，目前住院中，接觸者均無疑似症狀。

疾管署表示，該名個案平時活動地以住家為主，潛伏期間曾多次至國強嶺步道，研判與先前公布確診屈公病個案共同於該區域內活動而感染，為該群聚感染第4例。

台南市新增登革熱個案為東區崇成里50多歲女性，近期未出國，9月5日出現發燒、畏寒、腹痛及腹瀉等症狀，自行服用退燒藥未就醫，6日就醫通報並經檢驗確認感染登革病毒第二型，目前住院治療中，同住家人均無疑似症狀。

疾管署指出，該名個案平時活動地以東區住家及中西區工作地為主，每週均會前往東區崇德市場1次，研判感染源為住家或工作活動地周邊環境。

今年我國共69例屈公病病例，其中5例為本土病例，均居住新北市，包含中和區4例、土城區1例；另境外移入病例64例，為2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高。

登革熱則累計81例本土病例，其中台南市共25例；另有371例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

  • 衛福部疾管署防疫人員前往台南市東區個案住家周邊進行病媒孳生源查核。（疾管署提供）

    衛福部疾管署防疫人員前往台南市東區個案住家周邊進行病媒孳生源查核。（疾管署提供）

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