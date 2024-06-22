侯友宜視察登革熱防治工作 宣布明年起調高環保志工費至每人2100元

新北市長侯友宜（中）視察登革熱防治工作肯定志工付出，宣布新北明年起調高環保志工經費至每人2100元。（記者翁聿煌攝）

2024/06/22 12:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕去年新北市登革熱本土案例創歷年新高，近期氣溫升高、降雨增多，容易孳生孑孓，新北市嚴陣以待，市長侯友宜22日前往土城區埤林里視察社區防蚊師結合環保志工執行孳清防治及環境維護作業，為感謝及肯定環保志工長期對環境維護的付出，侯友宜宣布自明年起調升環保志工經費為每人每年2100元，回饋志工並提升整體服務量能。

市長侯友宜表示，去年新北市的登革熱本土病例有107例，創新北新高，今年絕不可掉以輕心，大家要嚴陣以待，今天也感謝所有環保志工、里長、社區防蚊師、清潔隊員等人的同心協力，共同預防登革熱。

請繼續往下閱讀...

侯友宜說，新北市連續10年獲得最乾淨城市殊榮，除了有各區清潔隊員平日維護外，環保志工們也貢獻許多心力，功不可沒。目前新北市的環保志工共有2萬6735人，全體服務時數累計超過120萬小時，負責環境維護工作五花八門，包含新北市特有的346站黃金資收站的回收工作，還有其他像是巷弄清掃、消滅煙蒂、清除狗便、撕除小廣告、積水容器清除、環境綠化美化等，甚至還會將市民農園種植的蔬菜烹煮為佳肴，提供長者共餐。

侯友宜感念環保志工為維護環境乾淨而打拼，現場宣布自2025年起，環保志工經費將從原本每人每年1000元調升為2100元，並讓經費運用更靈活，除購買環保志工背心、教育訓練、保險及誤餐費外，更擴大可用於聯誼活動用途。

新北市長侯友宜視察土城區里鄰登革熱防治工作成效。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法