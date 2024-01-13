涉餐會賄選2件 4人交保

2024/01/13 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署至投票日前一天為止，共收到賄選情資超過一百件，樣態涵蓋餐會（二件）、現金或送禮，以及招待出遊，比較具體且進入查證或偵查階段共十多件，涉嫌餐會賄選共兩件，四名被告交保，另有一起涉嫌為總統參選人郭台銘徵求連署書的賄選疑案，案情相當特殊，二名涉案人已被羈押偵辦中。

被羈押的兩人，是在去年十月至十一月間，疑為詐欺集團成員的徐姓男子，以不明手法取得，或是偽造郭台銘的連署書，再以每份六十至一百元賣給林姓男子，此案是詐欺還是賄選？中檢仍釐清中。

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中檢目前偵辦中的十多起賄選案，涉嫌餐會賄選共二件，第一案是李姓男子（侯友宜、江啟臣山城聯合競選總部主委）與蘇姓男子（前議員、同競選總部的榮譽副主委），以及柯姓女子（里長），涉嫌以慰勞環保志工為名，舉辦餐會涉嫌賄選，檢方依序諭令各五十萬元、四十萬元與十萬元交保，至於第二案，是某農會的賴姓常務監事，也是舉辦餐會涉嫌賄選，他宣稱是幫擔任廚師的好友捧場，中檢諭令卅萬元交保。

另外，近期鬧得沸沸揚揚的里長涉嫌接受中共官方「落地招待」，至中國旅遊的「境外勢力介選案」，據指出，中市恐有逾五十名里長被約談，但中檢拒絕證實，也不願說明進度。

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